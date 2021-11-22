Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi ne iş yapmaktadır? 2021 yılında maaşları ne kadar? İş ilanları

Tel Örgü (Çit) İmal işçisi bağ bahçe, tarla, saha gibi yerlerin korunabilmesi için galvanizli ya da plastikle kaplı tel örgü dokuması yapmaktadır. Bu işi yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? İşte merak edilenlerin cevabı…

Tel Örgü (Çit) İmal işçisinin tanımı nedir?

Bu iş ile ilgilenen kişiler, bağ, bahçe, tarla, saha gibi yerlerin güvenliğinin sağlanması için galvanizle ya da plastikle kaplı tel örgü dokuması yaparlar.

Tel Örgü (Çit) İmal işçisi 2021 yılında ne kadar maaş alıyor?

Bahsi geçen iş ile ilgilenen kişiler 2021 senesinde aylık ortalama 3 bin 250 TL maaş alıyor. Bu işçiler minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum 3 bin 850 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgileniyorsanız İŞKUR üzerinden ilgili ilanları takip edebilirsiniz.

Tel Örgü (Çit) İmal işçisinin hangi bölümü okuması gerekir?

BU iş ile ilgilenecek kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekir.

Tel Örgü (Çit) İmal işçisi ne iş yapar?

Bu iş ile ilgilenen kişiler aşağıdaki işleri yerine getirmektedir:

Alüminyum alaşımlı, kolay bükülebilen, belirli kalınlık ve uzunluktaki kangal halindeki tel uçlarını otomatik örgü makinesine takmak,

Örgü sırasında telin rahat örülebilmesi için kaydırıcı olarak kullanılan bor yağını su ile karıştırmak,

Bor yağı tenekesini makinenin uygun yerine koyarak bor yağını makineye aktaran hortumu yağ tenekesine yerleştirmek,

Belirlenen standart ölçülerin dışında müşteriler tarafından verilen tel kalınlığı, göz aralığı, en ve uzunlukta üretim yapmak için makineyi ayarlamak,

Örgü makinesinde rulo halinde çıkan örülmüş teli istiflemek,

Her rulonun üzerine ilgili etiket yapıştırmak,

Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tel Örgü (Çit) İmal işçisi meslek ana grubu nedir?

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bu işi yapanların meslek ana grubu :Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Bu işi yapanların meslek alt ana grubu: Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu nedir?

Bu işi yapan kişilerin meslek grubu: Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu nedir?

Bahsi geçen iş ile ilgilenenlerin meslek bilim grubu: Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi Meslek Grubu

Nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 7223.78 olarak belirtilmiştir.