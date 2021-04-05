Tekiş anlamı nedir? Melik Tekiş tarihte kimdir, nasıl öldü?

Sultan Melikşah ,kardeşini tutuklattıktan sonra onun öldürülmesini istememiştir. Bunun yerine gözlerine mil çektirilmesini emretmiş ve bir nevi affetmiş olmaktadır. Melikşah iç sorununu bu şekilde çözmeye çalışmıştır. Damegan’da bulunan Firuzkuh kalesine göndermiş . Hayatının sonuna kadar burada tutulmasını emretmiştir. Fetih hareketleri sırasında iç sorunlarla bu şekilde meşgul olmaktan kurtulmuştur. Melikşah ,Melik Tekiş’in bölgesine oğlu Ahmed’i göndermiştir.

Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra tahta oğlu Sultan Berkyaruk geçmiştir. Berkyaruk ,Tekiş’i kaleden çıkarıp yanına getirmiştir. Herhangi bir isyan girişimi olmasın diye Tekiş’i yanından ayırmamıştır. Sultan Berkyaruk, iddiaya göre Tutuş ile mektuplaşmalarını yakaladıktan sonra Tekiş ve oğlunu Türk geleneklerine göre öldürtmüştür. Tekiş’in cesedi Bağdat’tadır.

Atılgan Gümüş

Atılgan Gümüş 3 Temmuz 1976 senesinda Hatay’da doğmuştur. Atılgan Gümüş ,Melik Tekiş karakterini canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu birden fazla ödül almıştır. Ayrıca Casablanca muzikalinin albümünde solistlik yapmıştır.