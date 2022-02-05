Taylan Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Taylan Güner Biyografisi

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başındagelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Taylan Güner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Taylan Güner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Taylan Güner, 1 Oca 1985 senesinde Adana’da dünyaya gelen önemli bir oyuncudur. Şu an 36 yaşındadır. Taylan Güner, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunudur. Yine tanındık bir isim olan oyuncu Hazal Kösem ile dünya evine girmiştir ve mutlu bir hayat sürmektedir. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kertenkele dizisinde Şenol karakterini canlandırmıştır. Şimdiye kadar Huzur Sokağı, Duvar, Kaybolan Yıllar ve Beyaz Gelincik adlı yapımlarda boy gösterdi.