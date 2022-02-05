Taylan Güner kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Taylan Güner Biyografisi
Taylan Güner, 1 Oca 1985 senesinde Adana’da dünyaya gelen önemli bir oyuncudur. Şu an 36 yaşındadır. Taylan Güner, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunudur. Yine tanındık bir isim olan oyuncu Hazal Kösem ile dünya evine girmiştir ve mutlu bir hayat sürmektedir. Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Kertenkele dizisinde Şenol karakterini canlandırmıştır. Şimdiye kadar Huzur Sokağı, Duvar, Kaybolan Yıllar ve Beyaz Gelincik adlı yapımlarda boy gösterdi.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:47