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Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?

Unutulmaz Hababam Sınıfı'nın yakışıklı oyuncularından Tayfun Akalın'ın kim olduğu Hababam Sınıfı severler tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Unutulmaz oyunculardan Tayfun Akalın hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 Haziran 2021 Çarşamba 21:26
Tayfun Akalın kimdir? Kaç senesinde vefat etti? Tayfun Akalın neden vefat etti?
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Tayfun Akalın kimdir?

1958 yılında Tekirdağ’ında dünyaya gözlerini açan Tayfun Akalın, eğitim hayatını Levent Lisesi ardından ise Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Turizm İşletme bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından, Ertem Eğilmez aracılığıyla sinema dünyasına ve böylelikle oyunculuk hayatına adım atmıştır. Birçok kaynakta yer alan bilgiye göre babasının ünlü yönetmen Ertem Eğilmez ile arkadaş olduğunu ve Akalın'ın kabiliyetini fark ederek sinema ile hayatına devam etmesi istenilmiştir.

Tayfun Akalın oynadığı sinema filmleri

Tayfun Akalın, ilk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Bizim Aile isimli filminde rol alarak deneyimlemiş ardından ise Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmlerinde yer almıştır.

Yaşamları sonlanana kadar Hababam Sınıfında birlikte yer aldığı dostları, Ahmet Arıman, Cengiz Nezir, Bülent İğdiroğlu, Dilaver Gür ve Halit Akçatepe gibi usta isimlerle irtibatını koparmamış ve sürekli görüşmüşmeye devan etmiştir. 

Usta oyuncu hayatı boyunca bir kere evlenmiş ve bu evliliğinden iki çocuğa sahip olmuştur. Bir süre bekar olan Akalın, 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’un evlendirme programına katılarak evlenmek istediğini belirtmiştir. Yaşanılan olayın ardından Esra Erol programına hayatta olan Hababam Sınıfı öğrencileri davet edilmiştir. Böylelikle hoş bir nostalji görüntüsü ekranlara yansımıştır.

Tayfun Akalın neden ve nasıl öldü?

Usta oyuncu uzun bir süre huzur evinde yaşarken 2018 yılında başına gelen talihsiz olay sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Huzurevinde merdivenlerden inerken dengesini kaybeden Akalın, kafası merdivenlere çarparak beyin kanaması geçirdi. Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Akalın, yoğun bakıma alındı. Ancak tüm uğraşlara rağmen 60 yaşındaki usta oyuncu kurtarılamadı. Cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılındı. Ardından usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 


Son Güncelleme: 23.06.2021 21:26
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