Tavuk Dünyası bayilik nasıl alınıyor? Tavuk Dünyası bayilik şartları neler?

Hizmet sektöründen oldukça gelişmeye başlayan ülkemiz yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için oldukça cazip hale gelmeye başladı. Verilen destekler, bankalar tarafından sağlanan likidite akışı ve teşvikler yatırım yapmak için uygun ortamı hazırlamış durumda.

Kenarda köşede parası olan ve bu parayı değerlendirmek için çeşitli yollar deneyenler bazı ünlü markaların bayilikleri almaya başladı ve esnfalığa ilk adımı atmış oldu. Sunduğu lezzetle müşterilerin damak zevkine oldukça büyük bir şekilde hitap eden Tavuk Dünyası bu markalardan birisi.

Her AVM'ye gittiğimizde yemek katına çıktığınızda karşınıza çıkan ve tatmadan edemediğimiz Tavuk Dünyası ayrıca vazgeçilmez yatırım fırsatları sunuyor.

Tavuk Dünyası çok uzun bir geçmişe sahip olmasa da denediği farklı lezzetlerle akılda kalmayı başardı. 2012 senesinde faaliyete başlayan Tavuk Dünyası tavuk ürünleri üzerine farklı lezzetleri şeflerinin marifeti gerçekleştirdi. Bu atılım onları rakiplerinin önüne atmayı başardı.

Ülke genelinde gıda zinciri haline gelmeyi başaran şirket 35 farklı şehirde 140'dan fazla bayisi ile Türk ekonomisinde yer edindi.

Tavuk Dünyası'ndan bayilik almanız yapmanız gereken ilk iş intenet üzerinden bayilik başvuru formunu doldurmanız olacaktır. Başvuru formu şirket yetkilileri tarafından incelendikten sonra uygun görülen kişiler davet edilerek sözleşme imzalama aşamasına gelinir.

Sözleşme imzalanmadan önce yatırım yapılacak dükkan şirket yetkilileri tarafından mutlaka incelenir. Uygunluk denetimi yapılır. Tavuk Dünyası yetkilileri tarafından proje uygun hale getirilerek gerekli tüm hazırlıklar yapılır ve restaurant açılşa hazır hale getirilir.

Tavuk Dünyası'ndan baiyilik almak için çeşitli şartları almanız gerekir. Restauranta zaman ayırmak lazım. Bayilik konusunda oldukça ısrarlı olmak sizi bir adım öne atar.Bunların yanından yeterli parayada sahip olmanız gerekecek. Bölgesek bayilik verilmezken her şehir başvuru alınmakktadır.

Tavuk Dünyası bayilik için 220 bin ila 350 bin arasında sermaye gerekiyor. Şehirler farklılık gösterebilir. Bayilik alan yatırımcı bayilik ve hizmet bedeli olarak aylık cirodan yüzde 3,5 pay ödemek zorundasınız. Yapılan yatırım kendini iki ila dört yıl arasında amörti eder.

Tavuk Dünyası bayiliği için şirketle iletişime geçmek gerekir. Bayilik başvurusu için Tavuk Dünyası resmi intenet sitesi ya da elektronik posta adresi yani e – mail adresi kullanılabilir.

Tavuk Dünyası bayilik başvurusu intenet adresi: www.tavukdunyasi.com

Tavuk Dünyası bayilik başvurusu elektronik posta adresi: info@tavukdunyasi.com

Tavuk Dünyası bayilik için şartlar güncellendiğinde ve ilan edildiğinde sizler için tekrar derleyeceğiz.

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