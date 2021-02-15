Tatlı Bela dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunmaktadır?

Kanal 7’nin çok sevilen Hint dizisi olan Tatlı Bela’nın oyuncu kadrosunu ve karakterleri sizler için paylaşacağız. Tatlı Bela dizisinde Shlok ve Aastha arasında yaşanan aşk hikayesi anlatılır. Kadınlardan nefret eden Shlok annesi yüzünden eski eşinden ayrılmıştır. Sevecen ve sıcak kanlı Aastha ile tesadüfen yolları kesişen Shlok ve Aastha başta birbirlerinden nefret etseler bile ilerleyen günlerde bu nefret aşka dönüşecek ve dizide aralarında ki bu tutkulu aşk anlatılacaktır.

Tatlı Bela dizisi oyuncu kadrosu karakterleri

-Shlok Niranjan Agnihotri (Avinash Sachdev)

-Aastha Shlok Agnihotri (Shrenu Parikh)

-Niranjan Agnihotri (Manish Wadhwa)

-Anjali Niranjan Agnihotri (Geetanjali Tikekar)

-Varad Niranjan Agnihotri (Samir Sharma)

-Sojal Varad Agnihotri (Shalmalee Desai)

-Avdhoot Kirloskar (Tushar Dalvi)

-Kalindi Avdhoot Kirloskar (Prachi Shah)

-Jyoti Agnihotri Lokhande (Sheetal Dhabolkar)

Shlok Niranjan Agnihotri (Avinash Sachdev)

-Sidhart (Ankit Modgill)

22 Ağustos 1986 tarihinde Hindistan’da doğan Avinash Sachdev oyunculuk dışında mankenlikte yapmaktadır. Birçok dizide başrol oynayan Avinash Sachdev, Chotti Bahu’da Dev’i karakteriyle ve Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon dizisinde oynadığı Shlok Agnihotri karakteri ile tanınmıştır. Avinash Sachdev dizide hayat verdiği Shlok Niranjan Agnihotri karakteri ise, babasına çok düşkün birisidir ve kadınlardan nefret eder bunun sebebi ise annesinin çok katı kalpli ve otoriter birinin olmasıdır.

Aastha Shlok Agnihotri (Shrenu Parikh)

11 Kasım 1989 tarihinde Vadodara, Gujarat, Hindistan2da doğan Shrenu Parikh 2010 yılında ilk oyunculuk deneyimini Gulaal dizisiyle yaşamıştır. Birçok dizi ve filmde oynayan oyuncunun Tatlı Bela dizisinde Aastha Shlok Agnihotri karakteri ile ailesine çok düşkün, tatlı, sevecen ve yardımsever birini canlandıracak Tesadüfen Shlok ile ilk tanıştıktan sonra hayatı değişen Aastha, ilerleyen günlerde Shlok’un ailesiyle büyük sıkıntılar yaşamaktadır.

Niranjan Agnihotri (Manish Wadhwa)

33 yaşında olan Manish Wadhwa oyunculukla beraber ses sanatçılığı yapmaktadır. İlk oyunculuğunu Mumbai’deki tiyatro komedi gösterilerinde yapan 2002 yılında Aamrapali dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. 2012 yılında Indian Telly Adwars en iyi oyuncu ödülü almıştır. Dizide Niranjan Agnihotri karakterini canladıracak olan Manish Wadhwa, Slok’un babasıdır. Eşi Anjali ondan çok korkmaktadır ve onun baskısıyla evdeki gelinlere çok kötü davranır.

Anjali Niranjan Agnihotri (Geetanjali Tikekar)

17 Mart 1981 tarihinde Hindistan’da doğan Geetanjali Tikekar oyunculuğa Kya Hadsaa Kya Haqeeqa dizisi ile başlamıştır. Birçok dizi ve filmde başrol olarak yer alan güzel oyuncu Kasautii Zindagii Kay dizisinde ki rol arkadaşı olam Sikandar Kharbanda ile 2,5 yıllık birlikteliklerinin sonunda evlenmiş ve çift 2008 yılında Shaurya Kharbanda adında bir oğlan çocuk dünyaya getirmiştir. Güzel oyuncu Geetanjali Tikekar’ın Tatlı Bela dizisinde hayat verdiği Anjali Niranjan Agnihotri, Niranjan’ın eşi ve Shlok’un annesidir. Çok katı kuralları olan ve gelinlere kötü davranan birisidir.

Varad Niranjan Agnihotri (Samir Sharma)

3 Mayısıs 1976 tarihinde Hindistan’ın New Delhi kentinde doğan Samir Sharma ilk oyunculuğunu Kahaani Ghar Ghar Kii dizisinde 4 sezon boyunca Krishna Agarwal karakterini oynayarak yapmıştır. Birçok film ve dizide rol alan oyuncunun Tatlı Bela dizisinde Varad Niranjan Agnihotri karakteri ile Niranjan’ın diğer oğlunu canlandıracaktır. Kendi halinde yaşayan Varad Niranjan Agnihotri, ilerleyen bölümlerde çok değişecek ve gözünü hırs bürüyecektir.

Sojal Varad Agnihotri (Shalmalee Desai)

17 Mart 1989 tarihinde Hindistan’da doğan Shalmalee Desai ilk oyunculuğunu Lux The Chosen One dizisiyle yapmıştır. Oyuncunun dizide hayat verdiği Sojal Varad Agnihotri, Nşranjan’ın oğlu Varad ile evli olan Sojal, Anjali nin baskısı altında yaşayan bir karakterdir.

Avdhoot Kirloskar (Tushar Dalvi)

Hindistan’ın India kentinde doğan Tushar Dalvi ilk oyunculuğa Kshitij Ye Nahi dizisiyle başlamıştır. Birçok alana ödüller alan Tushar Dalvi Tatlı Bela dizisinde Avdhoot Kirloskar karakterine hayat verecektir. Asta’nın babasıdır. Niranjan’ın şirketlerinin birisinde çalışan Avdhoot, işine bağlı ve dindar birisidir.

Kalindi Avdhoot Kirloskar (Prachi Shah)

12 Aralık 1979 tarihinde Hindistan’da doğan Prachi Shah modellikte yapmaktadır. Koshish Ek Asha dizisyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Prachi Shah 2020 yılında Laxmii filminde oynamıştır. Vishwas Paandya ile 2005 yılında evlenen oyuncu 2009 yılında Khiana adında bir kız çocuk dünyaya getirmiştir. Güzel oyuncunun dizide hayat verdiği Kalindi Avdhoot Kirloskar karakteri, Asta’nın annesidir. Olukça duygusal ve dinine bağlı bir kadını canlandıracaktır.

Jyoti Agnihotri Lokhande (Sheetal Dhabolkar)

22 Mart 1984 tarihinde Hindistan’da doğan Sheetal Dhabolkar Tatlı Bela dizisiyle tanınmıştır. Başarılı yönetmen Randeep Mahadik ile evlenen oyuncunun Aarush isminde 1 oğlu vardır. 2020 yılında Hacked filminde oynayan Sheetal Dhabolkar Tatlı Bela dizisinde hayat verdiği Jyoti Agnihotri Lokhande karakteri ile Niranjan’ın kızını canlandıracaktır.

Sidhart (Ankit Modgill)

4 Kasım 1990 tarihinde doğan Ankit Modgill aynı zamanda dans sanatçısıdır. Tatlı Bela dizisinde Sidhart, Nirancan’ın kızı Jyothi ile evli ve Halası ile birlikte Jyothi ye eziyet eden acımasız bir karakterdir.