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Tarzan Rıfkı filminin konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?

Tarzan Rıfkı filmi hem Türk sinemasının hem de televizyon ekranlarının en sevilen ve en çok güldüren filmlerinden biri. Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Tarzan Rıfkı filminin konusu ne? Tarzan Rıfkı filminin oyuncuları kimler?

27 Aralık 2021 Pazartesi 12:01
Tarzan Rıfkı filminin konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?
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Tarzan Rıfkı, ekranların en eğlendiren ve en sevilen filmlerinden biri. 1986 yılında İstanbul'da çekilen ve oldukça beğenilen Tarzan Rıfkı filmi Yeşilçam'ın vazgeçilmez filmlerinden biri. Peki Tarzan Rıfkı filmi ne anlatıyor? Tarzan Rıfkı filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? 

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tarzan Rıfkı filminin yapımcılığını Yahya Kılıç, senaryosunu ve yönetmenliğini ise Natuk Baytan üstlenmiştir.  Başrollerinde Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı 1986 yapımı olan bu film, İstanbul’un farklı semtlerinde çekilmiştir. 

Tarzan Rıfkı filminin konusu

Beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamamış Rıfkı kendisini Tarzan sanmaktadır. Tarzan Rıfkı zamanının çoğunu ormanda geçiren saf ve fakir bir gençtir. Bir süre sonra kendini mafyanın arasında bulur. Mafya, Tarzan Rıfkı’yı kötü işlerinde kullanmak istese de Rıfkı sakarlığı ile her şeyi alt üst eder. Tarzan Rıfkı en sonunda mafya babasını çileden çıkartır. Mafya bu olaydan sonra Rıfkı’yı ortadan kaldırmak ister ve her kötülüğü yapar.

Tarzan Rıfkı oyuncu kadrosu 

Filmin başrollerin Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu yer almaktadır. Tarzan Rıfkı filminde dikkat çeken diğer isimler ise şunlardır: Saadettin Erbil, Asuman Arsan, Dinçer Çekmez, Ece Berkant, Yadigar Ejder, Ünal Gürel, Adem Taşay, Süheyl Eğriboz, Çoikun Göğen, Ekrem Dümer ve Demiray Erül.


Son Güncelleme: 27.12.2021 12:01
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