Tarihte Ertuğrul Bey’den kim Kayı Beyi oldu? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Ertuğrul Gazi’nin ölümü ve cenaze töreni görüntüleri damga vurdu.
Ertuğrul Gazi’den sonra kim Bey oldu?
Ertuğrul Gazi’nin düzenlediği bu akınlar sayesinde çevre bölgelerde bulunan uç beylerini yanında toplamıştı. Böylece Kayı aşireti her geçen gün daha da güç kazandı. Bu başarılı akınların sonucunda Ertuğrul Gazi, Selçuklu hükümdarı III. Gıyaseddin Keyhusrev tarafından uç beyi ilan edildi.
Bu tarihten sonra Ertuğrul Gazi çok yaşlandığı için Kayı Boyu’nun idaresini oğlu Osman Bey’e bırakmıştır. Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşında Söğüt’te vefat etti. Osman Bey tarafından yaptırılan Bilecik Söğüt’te bir türbesi bulunmaktadır.