Tarihte Ertuğrul Bey’den kim Kayı Beyi oldu? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Ertuğrul Gazi’nin ölümü ve cenaze töreni görüntüleri damga vurdu.

Ertuğrul Gazi’den sonra kim Bey oldu?

Ertuğrul Gazi, beyliği zamanında aşiretinin nüfusunun az olduğu için barış siyaseti yaptı. Bölge bulunan diğer Türk beylikleri ve Bizans tekfurlarıyla iyi geçindi. Bölge halkı tarafından çok sevilen Ertuğrul Gazi, bölgeye huzur ve güven getirdi. Kışları Söğüt’te yazları ise Domaniç’te geçiren Ertuğrul Gazi ara ara Bizans sınırlarında yer alan bölgelere akınlar düzenliyordu.

Ertuğrul Gazi’nin düzenlediği bu akınlar sayesinde çevre bölgelerde bulunan uç beylerini yanında toplamıştı. Böylece Kayı aşireti her geçen gün daha da güç kazandı. Bu başarılı akınların sonucunda Ertuğrul Gazi, Selçuklu hükümdarı III. Gıyaseddin Keyhusrev tarafından uç beyi ilan edildi.

Bu tarihten sonra Ertuğrul Gazi çok yaşlandığı için Kayı Boyu’nun idaresini oğlu Osman Bey’e bırakmıştır. Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşında Söğüt’te vefat etti. Osman Bey tarafından yaptırılan Bilecik Söğüt’te bir türbesi bulunmaktadır.