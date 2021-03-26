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Tarihte bugün 26 Mart Cuma günü neler oldu?

26 Mart tarihinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Vatandaşlarımız 26 Mart tarihinde neler oldu, 26 Mart tarihinde kimler öldü, kimler doğdu sorularının yanıtlarını arıyor.

26 Mart 2021 Cuma 00:31
Tarihte bugün 26 Mart Cuma günü neler oldu?
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Tarihte her gün birbirinden farklı ilginç olaylar yaşanmıştır. 26 Mart tarihinde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. Vatandaşlarımız 26 Mart tarihinde neler oldu, 26 Mart tarihinde kimler öldü, kimler doğdu sorularının yanıtlarını arıyor.

Bu özel günde Muhsin Yazıcıoğlu vefat etti. Aynı zamanda Çaylak Fırtınası yaşandı.

26 Mart Tarihte Bugün

  • 922 - Hallac-ı Mansur hayatını kaybetti.
  • 1583 - İngiltere'nin Osmanlı ilk Elçisi, William Harbone İstanbul'a geldi.
  • 1821 - Seyyid Ali Paşa, yerine Sadraam olarak Benderli Ali Paşa atandı.
  • 1987 - Mahmut Cuda, hayatını kaybetti.
  • 1913 - Edine, yabancı kuvvetler tarafından teslim alındı.
  • 1915 - I. Dünya Savaşı gerçekleşti.
  • 1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.
  • 1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nu kabul edildi.
  • 1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.
  • 1995 - Belgin Doruk, hayatını kaybetti.
  • 1971 - İstanbul'da boğaz köprüsü iki kıtayı birbirine bağladı.
  • 1979 -  Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalandı.
  • 1995 - Şengen Antlaşması uygulanmaya başlandı.
  • 1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada yayıldı.
  • 2000 - Rusya'da Vladimir Putin Başkan oldu.
  • 2011 - Zühtü Bayar hayatını kaybetti.


Son Güncelleme: 26.03.2021 00:31
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Tarihte Bugün26 Mart
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