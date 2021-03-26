Tarihte bugün 26 Mart Cuma günü neler oldu?

Bu özel günde Muhsin Yazıcıoğlu vefat etti. Aynı zamanda Çaylak Fırtınası yaşandı.
26 Mart Tarihte Bugün
- 922 - Hallac-ı Mansur hayatını kaybetti.
- 1583 - İngiltere'nin Osmanlı ilk Elçisi, William Harbone İstanbul'a geldi.
- 1821 - Seyyid Ali Paşa, yerine Sadraam olarak Benderli Ali Paşa atandı.
- 1987 - Mahmut Cuda, hayatını kaybetti.
- 1913 - Edine, yabancı kuvvetler tarafından teslim alındı.
- 1915 - I. Dünya Savaşı gerçekleşti.
- 1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.
- 1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nu kabul edildi.
- 1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.
- 1995 - Belgin Doruk, hayatını kaybetti.
- 1971 - İstanbul'da boğaz köprüsü iki kıtayı birbirine bağladı.
- 1979 - Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalandı.
- 1995 - Şengen Antlaşması uygulanmaya başlandı.
- 1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada yayıldı.
- 2000 - Rusya'da Vladimir Putin Başkan oldu.
- 2011 - Zühtü Bayar hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 26.03.2021 00:31