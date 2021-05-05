Tarafsız Bölge programında kavga çıktı. Ahmet Hakan'ın zor anları

Dün akşam CNN Türk ekranlarında canlı yayında ekranlara gelen ve’ın sunmuş olduğuprogramında kavga çıktı. Programın sunucusu Ahmet Hakan kavga sırasında zor anlar yaşadı. Kavgayı başlatan kişiler arasında Ak Parti 23. dönem milletvekili Abdurrahman Kurt ile gazeteci Şaban Sevinç arasında çıktı. Tartışmayı başlatan kıvılcım ise Abdurrahman Kurt’un, Şaban Sevinç’e yöneltmiş olduğu kuyruk acısı var kelimeleri oldu. Şaban Sevinç ise Abdurrahman beyi tanımadığını ifade etti.

Şaban Sevinç ise Abdurrahman Kurt’un geçmişte Fetullah Gülen ile ilişkileri bulunduğunu ve bu yüzden kendisine saldırdığını ifade etti. Bu tartışma sırasında canlı yayında gergin anlar yaşandı. Sunucu Ahmet Hakan kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı.