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Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden ayrılıyor mu? Tamer Karadağlı yeni bir projeyle mi anlaştı?

FOX TV’nin ilgi ile takip edilen dizisi Savaşçı’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizide Göktürk Albay karakterini canlandıran Tamer Karadağlı’yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizi ile anlaşması sona eren Karadağlı’nın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki, Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden ayrılıyor mu? Tamer Karadağlı yeni bir projeyle mi anlaştı? İşte cevabı…

14 Mayıs 2021 Cuma 22:51
Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden ayrılıyor mu? Tamer Karadağlı yeni bir projeyle mi anlaştı?
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FOX TV ekranlarında severek izlenen dizi Savaşçı’da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savaşçı dizisinde, Göktürk Albay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nin diziden ayrılacağı konuşuluyor. Anlaşmasından dolayı Tamer Karadağlı’nın Savaşçı dizisine veda edeceği belirtildi. Peki, Tamer Karadağlı Savaşçı'dan ayrılıyor mu? Tamer Karadağlı'nın yeni bir projeyle mi anlaştı?

Savaşçı isimli dizi FOX TV  ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Beşinci sezonuna Nisan ayı gibi başlayan Savaşçı dizisinin şuana dek beş bölümü ekranlara geldi. Reyting sıralamasında beklenenin altında kalan dizinin yeni bölümünde neler olacağı da merak konusu olurken Albay Oktay Göktürk karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

 Savaşçı dizisinden ayılacağı konuşulan Tamer Karadağlı’nın vedasıyla beraber dizinin senaristlerinden Gül Güzelkaya’nın gözyaşlarını tutamadığı belirtildi. Tamer Karadağlı’nın ise Savaşçı dizisinden ayrılması sonrasında Andropoz isimli dizi ile ekranlara geleceği söyleniyor.

Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden neden ayrılıyor?

 Savaşçı isimli dizide Göktürk Albay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisine veda ediyor. Tamer Karadağlı’nın en başında  altı bölümlük anlaşma yaptığının yeni ortaya çıkmasıyla dizinin hayranları şok oldu.

 Tamer Karadağlı Savaşçı dizisinden neden ayrılıyor?

 FOX TV’de Cumartesi akşamları ekranlara gelen ve severek izlenen 'Savaşçı' dizisinde 'Göktürk Albay' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, diziye veda ediyor. Diziye başlarken 6 bölüm için anlaşma yapan Tamer Karadağlı, performansıyla da tam anlamıyla oyunculuk eğitimi verdi.

 Tamer Karadağlı’nın yakın zamanlarda  Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Andropoz isimli 6 bölümden oluşan Netflix dizisinden dolayı Marmaris’te bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

 

Tamer Karadağlı kim?

24 Mayıs 1967 yılı Ankara doğumlu olan Tamer Karadağlı, aslen Azeri kökenli Kars - Sarıkamışlı ebeveynlerden dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimine  başlamadan ailesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen Tamer Karadağlı, Türkiye dönüşünden sonra yeniden ABD’ye gitmiştir.

 Lise sona giderken kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sürekli Akün Sineması’na giden Tamer Karadağlı, diğer yandan da lise dönemlerinde kendisi adına bir tutku olduğunu söylediği seslendirme sanatına başlamıştır.

Son olarak Shakespeare'in "Kuru Gürültü" isimli oyununu Türkçe ile İngilizce oynayan ve bu şekilde Bilkent Üniversitesi macerasına başlayan Tamer Karadağlı, TED Ankara Koleji’nden sonra Çankaya Lisesi ile Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

 İlk filminin çevirmenliğini 1993 yılında yapan Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar isimli dizi ile adını duyurmuştur.

Pek çok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapmış olan Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan’la evlenmiştir. Çiftin Zeyno adında bir kızları vardır. 2007 yılında Arzu Balkan’la yollarını ayıran Tamer Karadağlı, efsaneleşen Çocuklar Duymasın dizisi ile tüm Türkiye tarafından tanınmayı başardı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
TamerKaradağlıSavaşçı
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