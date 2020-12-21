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Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi? Fragmanda Talat Bulut detayı

FOX’un sevilen dizisi Yasak Elma Halit geri mi dönüyor?

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:10
Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi? Fragmanda Talat Bulut detayı
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Her pazartesi saat 20.00 ‘de ekranlarda kendini gösteren dizi 3. yılını tamamlamak üzere. FOX’un merak edilen dizisinde yeni gelişmelere sebep olacak söylentiler ise kafaları karıştırdı. Diziye veda eden Halit (Talat Bulut) dizide ölerek veda etti. Ardından dizide yaşadığına dair söylentilerin geçmesiyle izleyicilerde merak uyandırdı.

Talat Bulut’tan çok geçmeden açıklama geldi. Başarılı oyuncu sosyal medyasından “Giden gitti, beklemeyin boşuna, dönüşü olmayacak.” Açıklamalarında bulununca diziye dönmeyeceğini yeni projelerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 21:10
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Talat BulutFoxYasak Elma
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