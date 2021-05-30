Takip: İstanbul filmi konusu ne? Takip: İstanbul filmi oyuncu kadrosu? Takip İstanbul filmi konusu ve fragmanı

2012 yılında beyaz perdede yayınlanan Takip: İstanbul filmi televizyon ekranlarına geliyor. Aksiyon ve macera türündeki Takip: İstanbul filmi konusu ve oyuncu kadrosu gündem oldu. Takip İstanbul filmi bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Takip: İstanbul filmi konusu

Bryan Mills’in kızını kaçıran ve Mills tarafından öldürülen çete liderinin babası şimdi intikam peşindedir. Eski CIA ajanı İstanbul’da tatil yapan karsını kaçıracaktır. Ekip kaçırılan kadını kurtarmak ve çete liderini yakalamak için istanbul’un tarihi sokaklarından heyecan dolu bir kovalamacanın içine girecektir.

Takip: İstanbul filmi oyuncu kadrosu

Takip: İstanbul filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim

Famke Janssen – Lenore

Leland Orser – Sam

Jon Gries – Casey

D.B. Sweeney – Benie

Luke Grimes – Jamie

Rade Serbedzija – Murad Krasniqi