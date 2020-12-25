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Tahsin Paşa kimdir? Tahsin Paşa gerçek tarihte var mıydı, hain mi miydi?

Sultan Abdülhamid dizisinde Tahsin Paşa karakteri dikkatleri çekiyor. Dizinin sevenleri Tahsin Paşa kimdir, Tahsin Paşa gerçek tarihte var mıydı ve hain miydi sorularını araştırıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 20:05
Tahsin Paşa kimdir? Tahsin Paşa gerçek tarihte var mıydı, hain mi miydi?
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid’in son bölümlerinde Tahsin Paşa dikkatleri çekti. Sultan Abdülhamid’in başkatibi Tahsin Paşa, sultanın en yakını, sırdaşı ve dert ortağıdır.

İstanbul’da dünyaya gelen Tahsin Paşa, aldığı eğitimlerin ardından devletin birçok kademesinde görev yapmış ve devlet adabını öğrenmiştir. 7 Temmuz 1888 yılında Bahriye Nezareti Mektupçuluğuna getirilen Tahsin Paşa, çalışkanlığıyla dikkatleri çekmiş ve Sultan Abdülhamid’in emriyle 1984 yılında Mabeyn Başkatipliği görevine getirilmiştir. Bu görevle birlikte vezirlik makamına da getirilmiştir.

2. Meşrutiyetin ilanının ardından aralarında Tahsin Paşa’nın da bulunduğu birçok devlet adamı Sakız Adası’na sürgün edilmiştir. Birkaç yıl süren sürgün hayatının ardından affedilen Tahsin Paşa, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Tekel Tütün Deposu’nda katiplik görevine getirildi. Tahsin Paşa, 1930 yılında ise hayata gözlerini yumdu.

Tahsin Paşa, Türk tarihinin en çok konuşulan Sultanlarından bir olan Abdülhamid’in en yakında yer alan isimlerden biridir. Tahsin Paşa, Sultan Abdülhamid ile geçirdiği 4 yıllık sürede bir kitap yazmış ve döneme dair ayrıntılara yer vermiştir. Kitabında Sultan Abdülhamid’i öven tek bir kelimenin olmaması ise eleştirilerin odağı olmuştur.

352 sayfadan oluşan kitabın içindekiler bölümü yoktur. Kitapta en çok dikkat çekilen isim Sultan Abdülhamit tarafından dokuz kere Sadrazamlık makamına getirilen Said Paşa’dır. Said Paşa’nın yanı sıra kitapta Osmanlı Bankası baskını, Ermeni komitelerinin faaliyetleri ve isyanlarıyla ilgili de önemli ifadeler yer almaktadır.

Kitapta bu meselelerin yanı sıra Balkan siyaseti, Alman İmparatoru ile ilişkiler, İngiltere ile yaşanan sorunlar, Yahudi Devleti’nin kurulması üzerine gösterilen çaba, yabancı basının faaliyetleri ile iç ve dış ülkelerde çıkan isyanlara ışık tutulmaktadır. O dönem gerçekleştirilen meşrutiyetin ilanı ve yaşanan savaşlarla ilgili de çok sayıda bilgi verilmiştir.

Ülkenin dış politikası, donanmanın durumu, Sisam ayaklanmasında padişah Sultan Abdülhamid’in kararları oldukça dikkat çekiyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
AbdülhamitTahsin PaşaTRT
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