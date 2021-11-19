İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? Day of the Dead dizisi yeniden ekranlara geliyor

Yaklaşık 30 yıl önce yayınlanan Day of the Dead dizisi Syfy kanalı aracılığıyla yeniden ekranlara geliyor. Peki Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? İşte dizi hakkında öne çıkanlar...

19 Kasım 2021 Cuma 12:24
Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? Day of the Dead dizisi yeniden ekranlara geliyor
Takip Et:

The Walking Dead, Resident Evil gibi yapımlarla iyice ün kazanan zombi konsepti yapımlara bir yeni daha ekleniyor. Syfy kanalı yaklaşık 30 yıl önce yayınlanan ve döneminin beğeni kazanan dizilerinden birisi olan Day of the Dead dizisini yeniden ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni versiyonunun nasıl bir hikayeye sahip olacağı merak ediliyor. Pek Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir?

Syfy Day of the Dead Dizisi Konusu Nedir?

Pensilanya’nın hayali kasabası Mawinhaken’de yaşamını sürdüren genç bir grubun bir zombi sürüsünden kaçısı esnasında yaşadığı olayları anlatmaktadır. Köşeye sıkan çocukların umutları tükenirken anneleri onları kurtarır. Bu noktadan sonra grubun hayatta kalma mücadelesine anneleri de yardım edecektir.

Day of the Dead dizisinin yeni versiyonu izleyenlerde maalesef eski versiyonu kadar büyük bir etki bırakamadı. Bir çok eleştirmen Day of the Dead’in yeni versiyonunu başarısız buldu. Yapım IMDb’de 5,0 puan alarak bu fikirleri destekler nitelikte olduğunu kanıtladı. İşte dizide yer alan oyuncular ve karakterleri:

- Keenan Tracey – Cam McDermott

- Daniel Doheny – Luke Bowman

- Natalie Malaika – Lauren Howell

- Morgan Holmstrom – Sarah Blackwood

- Kristy Dawn Dinsmore – Amy

- Miranda Frigon – Paula Bowman

- Kevin O’Grady – Rhodes


https://youtu.be/o8ux3fFI5MQ

Son Güncelleme: 19.11.2021 12:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SyfyDay Of The DeadDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi
Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
Cadılar Bayramı Öldürür filmi ne zaman yayınlanacak? Cadılar Bayramı Öldürür filmi sonbahar mevsimine damgasını vuracak
Disney Just Beyond dizisinin konusu nedir?
Disney Just Beyond dizisinin konusu nedir?
İnşaat teknolojisi teknisyeni işi nedir? İnşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadar?
İnşaat teknolojisi teknisyeni işi nedir? İnşaat teknolojisi teknisyeni maaşları ne kadar?
Çağrı merkezi yöneticisi işi nedir? Çağrı merkezi yöneticisi maaşları ne kadardır?
Çağrı merkezi yöneticisi işi nedir? Çağrı merkezi yöneticisi maaşları ne kadardır?
Netflix Kayıp Kökler belgesel filminin konusu
Netflix Kayıp Kökler belgesel filminin konusu

Popüler Haberler

Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? Day of the Dead dizisi yeniden ekranlara geliyor
Rüyada küs olduğun birini görmek ne anlama geliyor? rüyada küs olduğun kişi ile barışmak ve konuşmanın anlamı nedir?
Web programcısı ne iş yapar? Web programcısı maaşları ne kadar?
Hafta sonu 20 Kasım 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Kasım 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
19 Kasım 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
19 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Kasım Cuma at yarışı programı
TJK 18 Kasım 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Akbank ve ING bank faizsiz 5.000 TL ihtiyaç kredisi
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 14 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2021 Kaplıca tedavisi şartları neler?
Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.