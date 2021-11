Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir? Day of the Dead dizisi yeniden ekranlara geliyor

The Walking Dead, Resident Evil gibi yapımlarla iyice ün kazanan zombi konsepti yapımlara bir yeni daha ekleniyor. Syfy kanalı yaklaşık 30 yıl önce yayınlanan ve döneminin beğeni kazanan dizilerinden birisi olan Day of the Dead dizisini yeniden ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni versiyonunun nasıl bir hikayeye sahip olacağı merak ediliyor. Pek Syfy Day of the Dead dizisi konusu nedir?

Syfy Day of the Dead Dizisi Konusu Nedir?

Pensilanya’nın hayali kasabası Mawinhaken’de yaşamını sürdüren genç bir grubun bir zombi sürüsünden kaçısı esnasında yaşadığı olayları anlatmaktadır. Köşeye sıkan çocukların umutları tükenirken anneleri onları kurtarır. Bu noktadan sonra grubun hayatta kalma mücadelesine anneleri de yardım edecektir.

Day of the Dead dizisinin yeni versiyonu izleyenlerde maalesef eski versiyonu kadar büyük bir etki bırakamadı. Bir çok eleştirmen Day of the Dead’in yeni versiyonunu başarısız buldu. Yapım IMDb’de 5,0 puan alarak bu fikirleri destekler nitelikte olduğunu kanıtladı. İşte dizide yer alan oyuncular ve karakterleri:

- Keenan Tracey – Cam McDermott

- Daniel Doheny – Luke Bowman

- Natalie Malaika – Lauren Howell

- Morgan Holmstrom – Sarah Blackwood

- Kristy Dawn Dinsmore – Amy

- Miranda Frigon – Paula Bowman

- Kevin O’Grady – Rhodes

https://youtu.be/o8ux3fFI5MQ