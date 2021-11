Sweet Girl Filminin Konusu nedir ? Sweet Girl filminin yorumları

Jason Momoa deyince akla ilk gelen dövüşün ve aksiyonun bol olduğu kurgular oluyor. Kendisini daha önce akıllarda kalacak karakterlerle birçok kez ekran karşısında görmüştük. Tabiri caizse iri yarı oluşu ve kendine has duruşuyla, oynadığı karakterin hakkını veren Jason Momoa; See, Aquaman ve Game of Thrones gibi iddialı aksiyon-macera dolu içeriklerle karşımıza çıkmıştı.

Yeni çıkan bu filmde ise yeniden karşımızda gördüğümüz Jason Momoa, önceki projeleri gibi aksiyonla dolu bir içerikle bizlerle. Sweet Girl ismiyle yayınlanan ve Brian Andrew Mendoza’nın yönettiği film tamda beklentileri karşılığını verecek bir potansiyeledir. Yayınlanan görsellerden ve fragmanlardan yola çıkarak heyecanın hat safhada olacağı ve Jason Momoa’nın ise filmin merkesinde olacağı bir gerçektir.

Canlandıracağı karakter için gerek duruşu ile gerekse kişilik özelliklerinin getirisiyle depresif, bunalımlı halleriyle ideal olarak gözükmektedir. Kendisi için ideal en iyi iki tema da Sweet Girl’de bir araya getirilmektedir. Çünkü hayat verdiği Ray ismindeki karakteri, son derece bunalımlı ve yokları oynayan bir kişiliği işaret eder. Bunun nedeni ise kısa bir süre önce eşinin kanser yüzünden ölümünü izlemiş olması ve hayattaki tek sevdiği kişi, yani kızı ile zorlu bir savaş içine girmiş olması.

Sweet Girl film konusu

’in filmi tanımlamasına göre Sweet Girl, hayatta değer verdiği ve en sevdiği kişilerden birini kaybeden bir baba, varlık ile yokluk arasında mücadele etmektedir. Yoğun ilaçlara, yoğun tedavilere rağmen hayata gözlerini yuman eşinin acısını yaşayan Ray, kızı Rachel ile yeni bir hayat için savaş vermektedir. Aancak Ray’in zorlu savaşı daha yeni başlıyordur. Çünkü ona göre; eşini ölüme sürükleyen, genç kadına verilen ilaçlardan biri yüzündendir. İlaç kısa bir süre önce tedavülden kalkmıştır. Fakat Ray, üreticilerin peşini bırakmayacak ve kızı ile kendi hayatını büyük bir tehlikenin içerisine sürükleyecektir. Şimdi yapması gereken tek bir şey vardır: eşini öldüren ilacın üreticisini bulmak ve aynı zamanda kızını korumaktır.

Sweet Girl filmi, aksiyon temaları üzerinden klasik bir kama-kovalama filmi gibi görünmektedir. Film, acılı ve gözü pek bir babanın omuzlarına yaslanarak intikam arayışına sürükler. Esrarengiz karakteriyle ve gerilim- aksiyon unsurlarını başarıyla izleyenlere aktaran Jason Momoa ise bu rol için gayet uygun gözükmektedir.

Sweet Girl, 95 dakikalık bir çalışma süresine sahiptir. Filme ısınmak ve odaklanmak biraz vakit almaktadır. Kısa süresine rağmen gerek karakter odaklı gerekse kopuk diyaloglarıyla iki zıt kutup arasında sürüklenip durur. Ne anlatamaya çalıştığı, ne vaat ettiği açıkça ortada olan film, pür dikkat izlemeye olanak sağlayan bütünlüğe sahip değildir. Ortalama bir akış sunmaktadır. Zaman kaybı olarak nitelendirmek doğru olmasa da Jason Momoa göz önüne alındığında daha iyi bir sonuç çıkabilirdi.

IMDb puanı: 8.4

Filmde görev alan diğer oyuncu ve karakterler: