Suvivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?

TV 8 ekranlarında uzun yıllardan bu yana yayın hayatına devam eden yarışma olan Survivor yarışması hem ekrana gelen oyunlarıyla hem de yarışmacılarıyla gündem konusu olmaya devam ediyor. Survivor izleyicileri merakla yarışmacı İsmail’in nişanlı Gamze Atakan’ın kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

Survivor İsmail’in nişanlısı Gamze Atakan kimdir?

İletişim ödülünde annesiyle telefonda konuşan İsmail Balaban, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözleriyle adeta yıkıldı. Kısa sürede gündem olan Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban, Instagram hesabından açıklama yaparak "Annem İsmail ile konuşmasını kimsenin duymayacağını farz ederek konuştu" dedi. Bundan dolayı izleyiciler İsmail Balaban’ın nişanlısının kim olduğunu ve İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

İsmail Balaban’ın nişanlısı kim?

TV 8 ekranlarında heyecanı doruklara taşıyanyarışması geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için karşı karşıya gelmişlerdi. Oyunu kazanan takım ünlüler takımı olmasından dolayı yarışmacılar aileleriyle görüştüler. İsmail Balaban da ailesiyle görüşerek annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında şok geçirdi.

Gamze Atakan kimdir?

Survivor yarışmacısı İsmail Balaban’ın nişanlısı olarak gündem konusu olan Gamze Atakan ile İsmail Balaban’la nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, Antalya Finike'de yaşamaktadır. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezun olmuştur. Söz konusu yaşananlar ardından sessizliğini koruyan Gamze Atakan, yalnızca sosyal medyadan sesini duyurdu. Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi herkesin gözünden kaçmadı.

Survivor 2021 iletişim oyununda neler oldu?

27 Nisan 2021 Salı günü oynanan İletişim Oyununda yarışmacı İsmail Balaban annesiyle konuştu. Annesi, İsmail Balaban’a nişanlısının adını ağzına almaması gerektiğini söyledi. Bunun ardından Survivor izleyicileri İsmail Balaban’ın nişanlısıyla ayrılık yaşadığını düşündü. İsmail Balaban’ın nişanlısı Gamze Atakan ile ayrılıp ayrılmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Son olarak bugünkü ada konseyi toplantısında Acun Ilıcalı, yarışmacı İsmail Balaban’a nişanlısı Gamze Atakan ile görüşme hakkı sunmuştu.

İsmail Balaban kimdir?

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya ilinde dünyaya gelen Türk güreşçidir. 1987 yılında Elmalı (Akçay köyü) Antalya’da doğmuştur. Kendisi gibi yağlı güreş sporuyla uğraşan Turan Balaban’ın ikizidir. İsmail Balaban 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde birincilik elde ederek iki defa başpehlivan unvanını kazanan birisidir. 2013 senesinde Ali Gürbüz’ün doping testi pozitif olduğu için kaybetmiş olduğu başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edilen İsmail Balaban, 2021 senesinde Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasına Ünlüler takımında yarışmak üzere katılmıştır.

İsmail Balaban’ın güreşçilik kariyeri!