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Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın en unutulmaz filmlerinden biri olan Süt Kardeşler yeniden televizyon ekranlarına geliyor. Yıllar geçse kendisini izlettiren Süt Kardeşler filmin ne zaman çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu gündem oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 01:48
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
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Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Süt Kardeşler filmi izleyici karşısına çıkıyor. Filmde usta oyuncular Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi isimler yer alıyor. Arzu Film imzalı Süt Kardeşler filminde Melek Hanım’ın konağını ele geçirmek isteyen damat Bayram’ın babasının hain planını bozan Şaban ve Ramazan ikilisinin komik hikayesi anlatılıyor.

Ramazan Şaban’ın süt kardeşine aşık olur Şaban olarak konağa girer. Şaban ise konağa Ramazan olarak gelir. Bu sırada damat Bayram’da konağa gelirken, bu üçlünün kim olduğu tamamen karışır.

Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu film Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gülyabani kitabından uyarlanarak sinema perdesine aktarılmıştır. Film İstanbul Yeşilköy’de çekilmiştir. Filmin yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Adile Naşit - Melek

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:48
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Anahtar Kelimeler:
Süt KardeşlerFilmYeşilçamşabanRamazan
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