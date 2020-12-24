Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Süt Kardeşler filmi izleyici karşısına çıkıyor. Filmde usta oyuncular Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi isimler yer alıyor. Arzu Film imzalı Süt Kardeşler filminde Melek Hanım’ın konağını ele geçirmek isteyen damat Bayram’ın babasının hain planını bozan Şaban ve Ramazan ikilisinin komik hikayesi anlatılıyor.
Ramazan Şaban’ın süt kardeşine aşık olur Şaban olarak konağa girer. Şaban ise konağa Ramazan olarak gelir. Bu sırada damat Bayram’da konağa gelirken, bu üçlünün kim olduğu tamamen karışır.
Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu film Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gülyabani kitabından uyarlanarak sinema perdesine aktarılmıştır. Film İstanbul Yeşilköy’de çekilmiştir. Filmin yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;
Kemal Sunal - Şaban
Şener Şen - Hüsamettin
Halit Akçatepe - Ramazan
Hale Soygazi - Bihter
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi