Survivor'un son elenen ismi İlayda Şeker oldu

TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan ve Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen yarışma programları arasında bulunan Survivor 2021 yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ederken, son oylama sonucunda yarışmaya veda eden isim İlayda Şeker oldu.

Neler Yaşadı?

Favorisi Kim?

İlk programlarda, takım arkadaşlarının verdiği oylarla gönüllüler takımında iken ünlüler takımına geçen İlayda Şeker, adada yaşadığı zor günleri, dedesini çok özlediğini ve adada yaşadığı tartışmaları kamuoyu ile paylaştı. Şeker, altı hafta boyunca market ödülü alamadıkları zaman çok aç kaldıklarını ve en çok bu zamanda zorlandığını söyledi.

Adada bir favorisinin olmadığını söyleyen başarılı yarışmacı, birçok ismin yarışmayı hak ettiğini söylüyor. Ada yaşantısının kendisi için gerçekten çok güzel olduğunu söyledi. Ayrıca hiçbir arkadaşına kızmadığını ifade etti. Adada kaldığı süre boyunca acıktığını zaman uyuduğunu ve dedesini çok özlediğini ifade etti.