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Survivor'ın yeni bölüm fragmanı Çağrı Atakan yarışmadan yollanacak mı?

TV8’in sevilen yarışma programı Survivor’ın bu akşam yayınlanacak olan bölümü heyecanla bekleniyor. Geçen bölüm Çağrı Atakan ile programın sunucusu Murat Ceylan arasında yaşanan tartışma gerilime sebebiyet vermişti. Önce yarışmacı Steven, daha sonra da sunucu Murat Ceylan ile atışan Atakan’ın, Acun Ilıcalı’nın teklifine ne cevap verecek merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ve konu ile ilgili bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

11 Mart 2021 Perşembe 14:12
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı Çağrı Atakan yarışmadan yollanacak mı?
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Geçen bölüm yarışmacı Çağrı Atakan’ın yapmış olduğu davranışlardan dolayı Acun Ilıcalı kendisine ‘Yarışmadan kendi isteğin ile gidersen sevinirim’ demişti. Ilıcalı’nın söyledikleri üzerine Atakan, konu ile ilgili kararını sonra söyleyeceğini bildirmişti. 

 

Yazının sonunda yer alan yeni bölüm fragmanında Çağrı Atakan’ın sebep olduğu tartışmadan dolayı üzgün olduğu yüzünden okunuyordu. Atakan, akşam izleyeceğimiz konseyde Ilıcalı’nın kendisine söylediği ‘Kendi isteğinle gidersen sevinirim’ sözüne alındığını söyledi. Kendisine sunulan iki seçenkten biri ya gururu ile yarışmadan ayrılmak ya da gururunu ezerek yarışmaya devam etmek olduğunu söyleyen Çağrı Atakan, kararını verdiğini açıkladı.

Çağrı Atakan adada kalma kararı alır ise 5 hafta boyunca kazanılan tüm ödüllerden men edilecek. Takımı ödülü kazansa bile Çağrı Atakan bu ödüllerden yararlanamayacak.




Son Güncelleme: 11.03.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
Survivorçağrı AtakanFragman
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