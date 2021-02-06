Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı

Her yıl yayınlanan tekrarlarını bile milyonların izlediği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 Ünlüler takımında yer aldı. Genç oyuncu, kazandığı bir yarış sonra Melisa diye birine seslendi.

23 yaşındaki Batuhan, Survivor programında iyi bir performans sergiliyor. Batuhan, rakiplerine karşı oyun kazanınca Melisa diyerek sevincini yaşıyor.

Batuhan, neredeyse kazandığı her oyun sonrası “Melisa” diyince hayranları tarafından Melisa’nın kim olduğu tartışılmaya başladı. Kimi hayranlar tarafından Melisa’nın Acun Ilıcalı’nın kız olan Melisa olduğu düşünüldü. Hayranların büyük bir kısmı ise Batuhan’ın sevgilisi olduğunu düşündü.

Batuhan’ın kazandığı oyunları ithaf ettiği kişi ne Acun Ilıcalı’nın kızıydı ne de sevgilisiydi. Batuhan, kazandığı bütün maçları kız kardeşi olan Melisa Karacakaya’ya ithaf ediyormuş.

