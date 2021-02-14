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Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?

Survivor 2021, nefes kesen mücadeleleriyle evlerimize konuk olmaya devam ediyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler kıyasıya bir mücadele sergiledi. 1 puan farkla kaybeden takım Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı, yapılan konseyde takım arkadaşlarının ismini yazdı.

14 Şubat 2021 Pazar 18:18
Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?
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TV8’in en çok sevilen yarışma programı olan Survivor, bu yıl da muhteşeme 2 takımla ekranlara geldi. Survivor’da dokunulmazlık oyunları hep cumartesi ve pazar günü oynanıyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, akşam yapılan ada konseyinde elenmesi gerektiğini düşündükleri takım arkadaşlarının isimlerini yazıyorlar. En çok oy alan isim ilk eleme adayı oluyor.

Dün yayınlanan bölümde inanılmaz bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. 9-8’lik puanla avantaja sahip olan Ünlüler takımı, son olarak oynanan bayrak yarışında çıktıkları 2 oyunu kaybetti. Dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.

Dokunulmazlık oyununun hemen ardından takımlar, ada konseyinin yapılacağı alana geldi. Ünlüler takımı, teker teker giderek takım arkadaşlarından birinin ismini yazdı. Ünlüler takımında 7 kişi Doğan’ın adını yazdı. 3 kişi Çağrı yazarken 1 kişi Sergen yazdı. Potaya ilk giren isin Doğan oldu.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8DokunulmazlıkElemeGönüllülerünlüler
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