Survivor'da potaya giren ilk isim kim oldu?

TV8’in en çok sevilen yarışma programı olan Survivor, bu yıl da muhteşeme 2 takımla ekranlara geldi. Survivor’da dokunulmazlık oyunları hep cumartesi ve pazar günü oynanıyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, akşam yapılan ada konseyinde elenmesi gerektiğini düşündükleri takım arkadaşlarının isimlerini yazıyorlar. En çok oy alan isim ilk eleme adayı oluyor.

Dün yayınlanan bölümde inanılmaz bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. 9-8’lik puanla avantaja sahip olan Ünlüler takımı, son olarak oynanan bayrak yarışında çıktıkları 2 oyunu kaybetti. Dokunulmazlığı kazanan takımoldu.

Dokunulmazlık oyununun hemen ardından takımlar, ada konseyinin yapılacağı alana geldi. Ünlüler takımı, teker teker giderek takım arkadaşlarından birinin ismini yazdı. Ünlüler takımında 7 kişi Doğan’ın adını yazdı. 3 kişi Çağrı yazarken 1 kişi Sergen yazdı. Potaya ilk giren isin Doğan oldu.

