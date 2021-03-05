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Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışması olan Survivor büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyiciler dün akşam Survivor’ı kimin kazandığını merak ediyor. Dün akşam Survivor’da kazanan kişi belli oldu.

05 Mart 2021 Cuma 11:52
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından izlenen yarışma programı olan Survivor, büyük bir heyecanla devam ederken iki takım arasında yaşanan mücadele büyük bir heyecana sahne oluyor. Dün akşam bir ödül oyunu yapıldı. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışması olan Survivor büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyiciler dün akşam Survivor’ı kimin kazandığını merak ediyor. Dün akşam Survivor’da kazanan kişi belli oldu. Ödül oyununda yiyecek ve erzak verildi. İzleyiciler Survivor da ödül oyununu kazanan takımı merak ediyor. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışma sırasında dün akşam oynanan yiyecek ödülünde ünlüler galip gelerek ödülün sahibi oldu.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
Survivorödül Oyunu
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