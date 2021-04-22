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Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?

Survivor yarışmasında Perşembe günü ekranlarda olacak olan yeni bölümde acil durum konseyi düzenlenirken Acun Ilıcalı, yarışmacılardan birinin adadan ayrılmak zorunda olduğunu duyurdu. 22 Nisan Perşembe günü Survivor’dan kim elenmek durumunda kaldı? Survivor’dan diskalifiye olan isim kim? Soruları merak edilmeye başlandı.

22 Nisan 2021 Perşembe 02:18
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
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Survivor’ın ekranlara gelen yeni bölümünün fragmanında, 22 Nisan günü yayınlanacak olan 75. bölümde acil durum konseyinin bir araya geldiği görüldü. Fragmanda Acun Ilıcalı’nın bir yarışmacının adadan ayrılmak zorunda olduğunu duyurmasıyla yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Bu anları seyredenler, adadan kimin ayrılacağını araştırmaya başladı.

22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?

Konsey esnasında konuşan Acun Ilıcalı’nın bugünden itibaren bir yarışmacının adadan ayrılacağı yönünde ifadeleri ilgi çekti. Dikkatleri çeken bu fragmanın ardındandiskalifiye olmak zorunda kalan yarışmacının geçen günler bunu kırılan Merve Aydın olacağı iddia ediliyor.

Parkurda bunu kırılmıştı

Diğer yandan geçen günler ekranlarda olan bölümde Merve Aydın, oyun parkurundaki engele çarparak kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Bunu kırılan Merve Aydın, doktor Metin Kuş’un müdahalesi sonrasında ambulans ile hastanenin yolunu tutmuştu

 

 

                       




Son Güncelleme: 22.04.2021 02:18
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Anahtar Kelimeler:
Survivor22 Nisan PerşembeDiskalifiyeAcun IlıcalıMerve Aydın
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