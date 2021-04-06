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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim

Survivor’da kim elendi, kim gitti soruları gündem oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışmada 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim açıklanacak. İzleyiciler 13.haftada adaya veda eden ismi merak ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 22:33
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
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TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021’de 13.hafta heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın 13.haftasında iki dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belirlendi.

Survivor 2021 13.hafta eleme adayları

Yarışmanın 13.haftasında bir ilk yaşandı ve iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı. İki dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımında ise kadın ve erkek sayısının eşitliğinin devam etmesi için yalnızca erkekler eleme adayı olarak gösterildi.

Yapılan konseylerde Batuhan, İsmail ve Sergen eleme adayı olarak potaya çıktı. Son eleme adayı ise 6 Nisan Salı bu akşam yayınlanacak olan bölümde SMS birincisi tarafından belirlenecek. SMS sıralamasında eleme adaylarından birinin birinci olması halinde Çağrı eleme adayı olacak.

Survivor 13.hafta kim elendi?

Survivor 2021’in 13.haftasında adaya veda edecek olan isim 6 Nisan 2021 Salı bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak. SMS sonuçları ve elenen kişi belli olduğunda haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in dün yayınlanan son bölümünde ödül oyunu ve herkesin merakla beklediği basketbol oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan takımı adadan bir tekne alacak ve akşam yemeği için restorana götürecek. Kazanan takım restoranda canlı müzik eşliğinde yemek yiyecekti. Ödülü kazanan takım son sayıyı alan Merve Aydın sayesinde Ünlüler takımı oldu.

Ödül oyununun ardından herkesin merakla beklediği basketbol oyunu gerçekleşti. Acun Medya ve yarışmacı takımının kıyasıya mücadelesinde oyun uzatmalara gitti. Uzatmalarda maçı Acun Medya 39-38 kazandı. Acun Medya takımında dünyaca ünlü NBA eski oyuncusu Marco Jaric, yer aldı.

Survivor 12.hafta kim elendi?

Survivor’da geçen hafta ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan ile Hanzade gösterildi.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ise ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımında Öykü eleme potasına giren isim oldu. Açıklanan SMS sıralamasında en az oyu alan Öykü adaya veda eden isim oldu.

12. hafta SMS sıralaması

Ünlüler

Gönüllüler




Son Güncelleme: 06.04.2021 22:33
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTV 8ExxenSMSElemeKonsey
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