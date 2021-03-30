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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim

Survivor’da kim elendi, kim gitti soruları merak konusu oldu. İzleyiciler 30 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması ve elenen isim kim oldu sorularını araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 22:35
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
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Survivor 2021’de birleşme partisi sonrası ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü heyecanla takip edilen yarışmanın 12.haftasında SMS sıralaması ve yarışmaya kimin veda edeceği merak ediliyor.

30 Mart Salı günü TV 8 ekranlarından yayınlanacak bölümde 12.haftanın SMS sonuçları ve SMS sıralaması açıklanacak.

Survivor 30 Mart Salı kim elendi?

Survivor 2021’in 30 Mart Salı günü yayınlanacak bölümünde birleşme partisinden sonraki 12.haftada adaya veda eden isim belli olacak. SMS sonuçları ve elenen isim açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor 2021 son bölümde ne oldu?

Survivor’ın 29 Mart Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışma tarihinde bir ilkin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda kazanan takıma yemek ödülü de verildi. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı ve gönüllüler takımı ada konseyinde eleme adayını gösterdi.

Ada konseyinde gönüllüler takımından 4’er oy alan Hanzade ve Aleyna Çalışkan eleme potasına çıktı.

Survivor 2021 11.hafta SMS sonuçları nasıldı?

Survivor’da 23 Mart Salı günü yayınlanan bölümde 11.hafta SMS açıklandı. Açıklanan SMS sonuçlarına göre ünlüler takımından Çağrı birinci olurken, Gönüllüler takımında ise Poyraz birinci olmuştu.

Adaya ise ünlüler takımının eleme adayı olarak gösterdiği Gonca en az oyu alan isim olarak birleşme partisi öncesi adaya veda eden isim olmuştu.

 




Son Güncelleme: 30.03.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorSMSExxenTV 812.hafta
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