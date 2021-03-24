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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim

Survivor 2021’de 23 Mart Salı akşamı eleme heyecanı yaşandı. İzleyiciler Survivor’da kim elendi, kim gitti ve 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim kim sorularını araştırmaya başladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:41
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
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Survivor 2021’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 23 Mart Salı yayınlanacak yeni bölümünde birleşme partisi öncesi son eleme gerçekleşecek.

Yarışmanın 11.haftasında ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmiş ve eleme adayı olarak Gonca belirlenmişti. İkinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler takımı kaybetti. Hararetli geçen konseyin ardından Aleyna Çalışkan ve Hanzade ikili gönüllüler takımının eleme adayları oldu. Buna göre Gonca, Aleyna Çalışkan ve Hanzade üçlüsünde biri yapılacak SMS oylamasının ardından adaya veda edecek. SMS sonuçları bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak ve adaya 11.haftada veda eden isim açıklanacak.

Survivor kim elendi?

Eleme adayları

Gonca
Hanzade
Aleyna Çalışkan
Batuhan
Ayşe

Survivor 24 Mart 2021 kim elendi?



Survivor'da bu hafta adaya Gonca veda etti. 

Survivor 11. Hafta SMS oylama sonuçları

Survivor'da 23 Mart 2021 oylama sonucu belli oldu. Ünlüler takımında birinci olan isim Çağrı, Gönüllüler takımında ise Poyraz oldu.


Survivor Gönüllüler SMS sıralaması



Survivor'da Gönüllüler takımında SMS birincisi Poyraz oldu. Poyraz, ''Gerçekten çok mutlu oldum. Değişik duygular içerisindeyim. Survivor'a çok iyi başlamıştım, SMS birincisi çıkıyordum. Moral veriyordu. Sakatlığımdan sonra düşüş içindeydim. Bu oylamalarla ayakta tutuyordum kendimi, tekrardan bunu hissetmek müthiş bir gurur benim için.'' dedi. 

9 Steven
8 Aleyna
7 Berkay
6 Hanzade
5 Aleyna Çalışkan
4 Reşat
3 Dora
2 Ayşe
1 Poyraz

Survivor Ünlüler SMS sıralaması



Survivor'da Ünlüler takımında SMS birincisi Çağrı Atakan oldu. Çağrı gözyaşlarını tutamayarak; ''Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum, çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum, Allah razı olsun.'' dedi. 

10 Gonca
9 Öykü
8 Merve
7 Sergen
6 Melis
5 Doğan
4 İlayda
3 Batuhan
2 İsmail
1 Çağrı


Son Güncelleme: 24.03.2021 00:41
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Anahtar Kelimeler:
TV 8ExxenSMSElemeSalı23 Mart 2021Survivor
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