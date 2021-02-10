Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?

TV8’in en çok izlenen programı Survivor, bu sezona bomba gibi başladı. Hafta sonları oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, kendi takım arkadaşlarının simini yazıyor ve en çok oy alan kişi eleme adayı oluyor. Bu hafta en çok ismi yazılan ve eleme adayı olan kişiler Doğan Keser ve Hanzade oldu.

Yapılan SMS oylamasında Ünlüler takımının en çok oy alan ismi İlayda Şeker olurken Gönüllüler takımının en çok oy alan ismi ise Poyraz oldu. İki isim de halktan bu kadar oy aldıkları için onlara teşekkür ettiklerini dile getirdi. İlayda, ilk kez SMS birincisi oldu.

Başarı performansı ve yakışıklılığı ile birçok hayran kazanan Poyraz, 5 haftadır kendi takımının SMS birincisi oluyor ve isim söyleme hakkı kazanıyor.

İlayda, stratejik bir hamle yaparak Öykü’nün ismini söyledi ve onu 3. gitme adayı yaptı.

Poyraz, kendi takımından Baran’ın ismini verdi. Baran, 4. Gitme adayı oldu.

Potada yer alan isimler belli oldu: Doğan, Hanzade, Öykü, Baran.

Ne yazık ki Survivor macerasına ve hayallerine Baran veda etmek zorunda kaldı.

Ünlüler takımı SMS Sıralaması

12 Gonca

11 Hayrettin

10 Sergen

9 Melis

8 Merve

7 Çağrı

6 Barış

5 Doğan

4 Öykü

3 İsmail

2 Batuhan

1 İlayda

Gönüllüler takımı SMS Sıralaması

10 Baran

9 Aleyna Çalışkan

8 Yunus Emre

7 Aleyna

6 Hanzade

5 Ayşe

4 Reşat

3 Steven

2 Dora

1 Poyraz