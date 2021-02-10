İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?

Dokunulmazlık oyununun birini gönüllüler kaybederken diğerini ünlüler kaybetti. Baran, Öykü, Hanzade ve Doğan potada karşı karşıya geldi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 01:57
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Takip Et:

TV8’in en çok izlenen programı Survivor, bu sezona bomba gibi başladı. Hafta sonları oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, kendi takım arkadaşlarının simini yazıyor ve en çok oy alan kişi eleme adayı oluyor. Bu hafta en çok ismi yazılan ve eleme adayı olan kişiler Doğan Keser ve Hanzade oldu.

Yapılan SMS oylamasında Ünlüler takımının en çok oy alan ismi İlayda Şeker olurken Gönüllüler takımının en çok oy alan ismi ise Poyraz oldu. İki isim de halktan bu kadar oy aldıkları için onlara teşekkür ettiklerini dile getirdi. İlayda, ilk kez SMS birincisi oldu.

Başarı performansı ve yakışıklılığı ile birçok hayran kazanan Poyraz, 5 haftadır kendi takımının SMS birincisi oluyor ve isim söyleme hakkı kazanıyor.

İlayda, stratejik bir hamle yaparak Öykü’nün ismini söyledi ve onu 3. gitme adayı yaptı.

Poyraz, kendi takımından Baran’ın ismini verdi. Baran, 4. Gitme adayı oldu.

Potada yer alan isimler belli oldu: Doğan, Hanzade, Öykü, Baran.

Ne yazık ki Survivor macerasına ve hayallerine Baran veda etmek zorunda kaldı.

 

Ünlüler takımı SMS Sıralaması

12 Gonca

11 Hayrettin

10 Sergen

9 Melis

8 Merve

7 Çağrı

6 Barış

5 Doğan

4 Öykü

3 İsmail

2 Batuhan

1 İlayda

 

Gönüllüler takımı SMS Sıralaması

10 Baran

9 Aleyna Çalışkan

8 Yunus Emre

7 Aleyna

6 Hanzade

5 Ayşe

4 Reşat

3 Steven

2 Dora

1 Poyraz



Son Güncelleme: 10.02.2021 01:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorSurvivor 2021DoğanHanzadeBaranÖyküTv8Gönüllülerünlüler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Baraj dizisi bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Popüler Haberler

Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Sağlık Ocağı Tahlil sonuçları sorgulama ve öğrenme işlemleri
Ramazan bayramında berber, kuaför ve güzellik salonları açık olacak mı? Berberler ve kuaförler ne zaman hizmete açılacak?
Eğlence yerleri ve gece klüpleri ne zaman açılacak?
Öğrencilerin yeni kredi ve burs miktarları ne kadar oldu? 2021 Kredi ve burs miktarları
Ramo’nun ailesi öldü mü, yaşıyor mu? Ramo'yu kim kaçırdı?
Star TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Şubat 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler
Kanal 7 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.