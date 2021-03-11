Survivor'da 45. bölüm acil durum konseyi, Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?

TV8 ekranında yayınlanan dünyanın en zorlu yarışmaları arasında yer alan ‘Survivor’ 2021 yılı ile hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan yarışmada birçok kez adını agresif hareketleri ile duyurmaya devam ediyor. Bir önceki sergilediği olumsuz davranışlarından kaynaklı Acun Ilıcalı oyuncuya 5 ödülden men cezası vermişti. Uyarışlara aldırmayan oyuncu öfke problemini yenmemesi üzerine son bölümde sunucu Murat Ceylan’ın üzerine yürümesi üzerine yaptığı hareket son buldu. Yarışma sınırlarını aşan oyuncu, Acun Ilıcalı tarafından ‘Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum’ sözlerine karşın 1 hafta süre istemişti.

Survivor 2021 45.bölümde 11 Mart 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan yarışmada Çağrı Atakan kararını açıklayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı ise acil durum konseyi verdiği açıklandı. Murat Ceylan kendisini ‘Çağrı yeter’ diye uyarması üzerine sinirlenen oyuncunun son kararı ne olacak henüz bilinmiyor. Ilıcalı oyuncuya ‘kararını hemen ver’ üzerine gözyaşları içerisinde konseyde kararını belirtecek olan Çağrı Atakan, ‘kararımı açıklıyorum’ diyerek söze başladı.





Fragmanın yayınlanmasının ardından Çağrı Atakan: "Kararımı verdim. 'Buradan gitmen beni mutlu eder' dediğinizde boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım" sözleri dikkat çekiyor.

11 Mart 2021 Perşembe akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada Çağrı Atakan’ın kararı ve Barış’ın sakatlık durumu belli olacak.