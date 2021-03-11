İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Survivor'da 45. bölüm acil durum konseyi, Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Survivor 2021’ son dakika gelişmelerine göre sunucu Murat Ceylan’ın üzerine yürüdüğü Çağrı Atakan hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Yarışmada Acun Ilıcalı Atakan’a ‘gidersen mutlu olurum’ demesi üzerine Atakan kararını verdi. Survivor 45.bölüm acil durum konseyinde Çağrı Atakan Survivor’dan ayrılacak mı?

11 Mart 2021 Perşembe 11:36
Survivor'da 45. bölüm acil durum konseyi, Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?
Takip Et:

 

TV8 ekranında yayınlanan dünyanın en zorlu yarışmaları arasında yer alan ‘Survivor’ 2021 yılı ile hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan yarışmada birçok kez adını agresif hareketleri ile duyurmaya devam ediyor. Bir önceki sergilediği olumsuz davranışlarından kaynaklı Acun Ilıcalı oyuncuya 5 ödülden men cezası vermişti. Uyarışlara aldırmayan oyuncu öfke problemini yenmemesi üzerine son bölümde sunucu Murat Ceylan’ın üzerine yürümesi üzerine yaptığı hareket son buldu. Yarışma sınırlarını aşan oyuncu, Acun Ilıcalı tarafından ‘Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum’ sözlerine karşın 1 hafta süre istemişti.

Survivor 2021 45.bölümde 11 Mart 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan yarışmada Çağrı Atakan kararını açıklayacağını söyledi.

Acun Ilıcalı ise acil durum konseyi verdiği açıklandı. Murat Ceylan kendisini ‘Çağrı yeter’ diye uyarması üzerine sinirlenen oyuncunun son kararı ne olacak henüz bilinmiyor. Ilıcalı oyuncuya ‘kararını hemen ver’ üzerine gözyaşları içerisinde konseyde kararını belirtecek olan Çağrı Atakan, ‘kararımı açıklıyorum’ diyerek söze başladı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından Çağrı Atakan: "Kararımı verdim. 'Buradan gitmen beni mutlu eder' dediğinizde boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım" sözleri dikkat çekiyor.

11 Mart 2021 Perşembe akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada Çağrı Atakan’ın kararı ve Barış’ın sakatlık durumu belli olacak.



Son Güncelleme: 11.03.2021 11:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çağrı AtakanSurvivorAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )
En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Yüzen Ev belgesel dizi konusu ve yorumları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Shtisel dizi konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Kuruluş Osman 49. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Kuruluş Osman son bölüm ATV canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle
Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Popüler Haberler

Survivor'da 45. bölüm acil durum konseyi, Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?
Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları neler?
En iyi kore dizileri ( izlenme sayısına göre top 10 )
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2021 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
2021 en çok kazanç getiren tarım ürünleri belli oldu
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Twitter tt tt ne demektir, nasıl olur? Twitter tt neye göre oluyor?
Göz kapağı estetiği ssk karşılıyor mu? 2021
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Mart 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır?
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 11 Mart 2021 Perşembe
Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kandil simidi tarifi
İETT İstanbulkart HES kodu nasıl, nerede yüklenir?
iOS 14 ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler ortaya çıktı
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
EBA TV Digitürk Tivibu D-Smart, Kablo TV, Turkcell Tv kaçıncı kanalda? Yayınlar ne zaman başlıyor?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 11 Mart 2021 Perşembe
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
Malta'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.