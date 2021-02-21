Survivor Yunus Emre’ye ne oldu? Yunus Emre Karabacak hastalığı ne, neden yarışmıyor?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor 2021’de Yunus Emre’nin son bölümde olmaması dikkatlerden kaçmadı. Fenomen ismin Survivor 2021 son bölümünde olmaması merak konusu olurken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

20 Şubat tarihinde yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor 2021’de Yunus Emre’nin yer almaması merak edilirken Market Oyunu ve Dokunulmazlık Oyunlarında yarışmaması da merak ediliyor.

20 Şubat Survivor Yunus Emre’ye ne oldu?

Yunus Emre adaya ne zaman dönecek?

takımında bir kaza geçiren Yunus Emre geçtiğimiz günlerde adada arkadaşları yemek yaparken yardım etmek istemiştir. Közleri alıp uzak bir yere dökmek isteyen Yunus Emre közleri yanlışlıkla ayağına devirmiş ve sakatlanmıştır. Ayağında yanık ve şiş olan Yunus Emre’nin tedavisine devam edildiği açıklanırken adada ve oyunlarda yer almayacağı açıklandı.

Adaya ne zaman döneceği açıklanmazken yunus Emre’nin 3 gün önce ayağını yaktığı düşünülürse oyuncunun bir sonraki bölümde adaya katılabileceği düşünülebilir.

Survivor Yunus Emre kimdir?

11 Şubat 1990’da Erzurum’da dünyaya gelen Yunus Emre 31 yaşındadır. Güreş sporu ile ilgilenen Yunus Emre Survivor 2021’in dikkat çeken yarışmacılarındandır. 20 yıldır güreş ile ilgilenen Yunus Emre Kırkpınar’da 3 kez derece elde etmiştir. Babası gibi güreşçi olan Yunus Emre Balıkesir Üniversitesi BESYO’dan mezun olmuştur. Bursa Osmangazi Spor Kulübünde güreş ve spor hayatına devam eden Yunus Emre sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaktadır.