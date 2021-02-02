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Survivor Yunus Emre kimdir, nereli, kaç yaşında ve babası kim? Yunus Emre Karabacak hakkında bilgiler

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmaya yedeklerden katılan Yunus Emre dikkatleri çekti. İzleyiciler Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli ve babası kim sorularını araştırmaya başladı.

02 Şubat 2021 Salı 13:59
Survivor Yunus Emre kimdir, nereli, kaç yaşında ve babası kim? Yunus Emre Karabacak hakkında bilgiler
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yarışmada son olarak Gönüllüler takımında yer alan güreşçi Yunus Emre performansıyla dikkatleri çekti.

Yunus Emre Karabacak kimdir?

11 Şubat 1990 doğumlu olan Yunus Emre Karabacak eski güreşçi merhum Reşit Karabacak’ın oğludur. 20 senedir aktif olarak güreş yapan Yunus Emre Kırkpınar yağlı güreşlerinde 3 kez dereceye girmeyi başarmıştır.

Balıkesir Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim alan Yunus Emre adını 2015 yılında düzenlenen üniversiteler arası yarışmada Türkiye şampiyonu olarak duyurmuştur. Bursa Osmangazi Spor Kulübü’nde aktif olarak spor yaşamına devam eden Yunus Emre Survivor 2021’deki performansıyla alkış topluyor. Yunus Emre’nin babası Reşit Karabacak geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.



Son Güncelleme: 02.02.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021Yunus Emre
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