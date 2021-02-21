Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 heyecan dolu yarışlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanan son bölümde yarışmacılardan Yunus Emre Karabacak’ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
Yarışmanın sevenleri Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok gibi soruları gündeme getirdi.
Yunus Emre Karabacak kimdir?
1990 yılında dünyaya gelen Yunus Emre Karabacak, güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur. Küçük yaşlardan itibaren güreşle ilgilenen Yunus Emre yarışmadaki performansıyla dikkatleri çekmişti. Yunus Emre’nin son bir haftadır yarışmalarda yer almaması da dikkatleri çekerken, yapılan açıklamada Yunus Emre’nin ayağının yanması nedeniyle yarışlarda yer alamadığı bildirildi.
Survivor son bölümde ne oldu?
Survivor 2021’in 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Gönüllüler takımı damgasını vurdu. Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı.