Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 heyecan dolu yarışlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanan son bölümde yarışmacılardan Yunus Emre Karabacak’ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Yarışmanın sevenleri Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok gibi soruları gündeme getirdi.

Yunus Emre Karabacak kimdir?

Yunus Emre’nin bu akşam yayınlanan bölümde yer almamasının nedeni belli oldu. Yunus Emre adada yakılan ateşte ayağının yanması sonucu yaralanmış ve bu nedenle bir hafta süreyle yarışlarda yer alamayacak. Öte yandan Yunus Emre 21 Şubat Pazar 32.bölüm fragmanında da yer almadı.

1990 yılında dünyaya gelen Yunus Emre Karabacak, güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur. Küçük yaşlardan itibaren güreşle ilgilenen Yunus Emre yarışmadaki performansıyla dikkatleri çekmişti. Yunus Emre’nin son bir haftadır yarışmalarda yer almaması da dikkatleri çekerken, yapılan açıklamada Yunus Emre’nin ayağının yanması nedeniyle yarışlarda yer alamadığı bildirildi.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Gönüllüler takımı damgasını vurdu. Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı.