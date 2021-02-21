İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi sorusu gündem oldu. İzleyiciler son bölümde yer almayan Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu sorularını araştırıyor.

21 Şubat 2021 Pazar 01:28
Survivor Yunus Emre Karabacak elendi mi? Yunus Emre Karabacak elendi mi, diskalifiye mi oldu?
Takip Et:

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 heyecan dolu yarışlarıyla izleyici karşısına çıkıyor. 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanan son bölümde yarışmacılardan Yunus Emre Karabacak’ın yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Yarışmanın sevenleri Yunus Emre Karabacak diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok gibi soruları gündeme getirdi.

Yunus Emre’nin bu akşam yayınlanan bölümde yer almamasının nedeni belli oldu. Yunus Emre adada yakılan ateşte ayağının yanması sonucu yaralanmış ve bu nedenle bir hafta süreyle yarışlarda yer alamayacak. Öte yandan Yunus Emre 21 Şubat Pazar 32.bölüm fragmanında da yer almadı.

Yunus Emre Karabacak kimdir?

1990 yılında dünyaya gelen Yunus Emre Karabacak, güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur. Küçük yaşlardan itibaren güreşle ilgilenen Yunus Emre yarışmadaki performansıyla dikkatleri çekmişti. Yunus Emre’nin son bir haftadır yarışmalarda yer almaması da dikkatleri çekerken, yapılan açıklamada Yunus Emre’nin ayağının yanması nedeniyle yarışlarda yer alamadığı bildirildi.

Survivor son bölümde ne oldu?

Survivor 2021’in 20 Şubat Cumartesi günü yayınlanan son bölümüne Gönüllüler takımı damgasını vurdu. Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı.



Son Güncelleme: 21.02.2021 01:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre KarabacakSurvivor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerindne yayına başladı
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Esra Bilgiç Hollywood yolunda!
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor 2021 Barış Özbek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Hükümsüz dizisine yeni iki isim katılacak!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!

Popüler Haberler

İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Zemheri dizisi 1. bölüm ne zaman başlıyor?
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı kanalı ve canlı yayın saati
Kaymakam adaylığı sınavı kaçla kapattı? 9 Kasım 2019 Kaymakam adaylığı sınav taban puanı kaç oldu?
KOSGEB 57 KOBİ uzman yardımcısı başvuruları ne zaman bitiyor? E-Devlet personel alımı ve başvuru şartları
Selin Cigerci kına gecesinden görüntüler! Eğlencenin dibine vurdular!
Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Dirayet Dilan Taşdemir nerenin milletvekilidir?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
Acemi Anneler dizisine katılan Tolga Akman kimdir? Murat karakteri kimdir?
2021 yılı için Şubat en avantajlı ihtiyaç kredisi veren banka hangisi?
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir? Melike Çelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.