Survivor yeni takımlarda kimler var? Mavi ve kırmızı takım oyuncuları kimler oldu?

Survıvor yeni takımlar nasıl oldu?

Her bölümde heyecanın doruklarda olmasıyla takımların parkurdaki performansları da artarak devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde dokunulmazlık kaybeden ünlüler takımı isim yazmak zorunda kaldı. Konseyde çoğunluk olarak yazılan isimler oylamaya gitmesi üzerine adadan veda eden isim Melis Sezer oldu. Bunu elemeden sonra kırmızı takımda tek kadın oyuncu kalması soru işaretleri yarattı. Canlı yayın açan Acun Ilıcalı kadın yarışması elenmesi halinde eşitsizlik doğduğundan takımların karışacağını söyledi. Yarışmacılar tarafından risk yaratan bir olay olsa da bu takımların karışması yarışmaya heyecan getirmesi bekleniyor.

En son konseyde 4 kişi kalan ünlüler takımı takım arkadaşları olan Melis’in elenmesi üzerine üzüntü yaşadılar. Kırmızı takımda tek kalan kadın yarışması Merve Aydın olması halinde karşı takım ile aralarında eşitsizlik doğdu. İki takım arasında eşitsizliği sağlamak için Ilıcalı takımların karıştırılacağını duyurdu.

Yarışmacılar arasında karma yapıldı

Ilıcalı yapılan yeni takımları son konseyde yarışmacılar ile paylaştı. İşte yeni takımlar

Mavi takım: Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe ve Sergen

Kırmızı takım: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Açıklanan yeni takımlar doğrultusunda üzüntüler yaşansa da yarışmaya bu takımla devam edileceği kabullenildi. Performanslar da beklenen artışı ileri bölümlerde izleyiciler ile paylaşacağız.