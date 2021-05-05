Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Hangi yarışmacı hangi takımda?

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor’da heyecan tam gaz devam ediyor. Seyir zevkine ve kıran kırana mücadelelere sahne olan programda son olarak ünlüler takımından Melis yarışmaya veda etti. Bu veda ile takımların karışacağı netleşti. Acun Ilıcalı veda eden yarışmacı kadın olursa yarın takımların karışacağını ve gönüllüler takımından ünlüler takımına bir kişinin geçeceğini söyledi. Yer değiştirecek isim henüz netlik kazanmadı ancak ekrandakilerin çoğunluğu bu ismin Aleyna Kalaycıoğlu olmasını istiyor.

Kim Ünlülere Katılacak?

Ünlüler takımından Melis Sezer’in elenmesiyle takımda sadece bir kadın yarışmacı kalmış oldu. Bu nedenle gönüllülerden bir kadın yarışmacı rakip takıma geçecek. Şuan ünlüler takımında Batuhan, İsmail, Sergen ve Merve bulunurken, gönüllülerde ise Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, Berkay, Dora ve Steven bulunuyor.

Hangi yarışmacının yer değiştireceği bu akşam ki yeni bölümde Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak.