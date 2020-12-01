Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor 2021 kadrosundaki yarışmacılar belli oldu mu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve herkes tarafından ilgiyle izlenilen Survivor programının yeniz sezonunun ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı yarışma programının ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor.

Survivor 2021 Ne Zaman Başlıyor?

Survivor Yeni Sezon Yarışmacıları

Acun Ilıcalı ve TV 8 yönetiminden henüz bir açıklama gelmiş olmasa da Survivor yarışma programının 16 Ocak veya 23 Ocak tarihlerinde başlaması bekleniyor.

Survivor 2021 yarışmacı kadrosu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Söylenenlere göre, sakatlık nedeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonla birlikte yeniden yarımada olacağı bekleniyor. MasterChef'de gösterdiği yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alması bekleniyor.