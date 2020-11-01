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Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2021 için yarışmacılar belli oldu mu? Survivor yeni sezon belli olan yarışmacılar

Survivor 2021'nin yarışmacı kadrosu şimdiden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın seçmeleri 26-27 EYlül tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşti. YArışmanın yeni sezonu için ise bazı isimler konuşulmaya başlandı.

01 Kasım 2020 Pazar 20:09
Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2021 için yarışmacılar belli oldu mu? Survivor yeni sezon belli olan yarışmacılar
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Survivor’un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, yeni sezonda yarışacak yarışmacıların kimler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Tv8’in ilgiyle takip edilen yarışmasında iki takımdan oluşan takımlar çeşitli parkurlarda yarışarak dokunulmazlık ve ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Dizinin 2021 sezonunun korona virüs sebebi ile gecikip gecikmeyeceği de merak konusu. Geçen sezon Ocak’ta başlayan programın bu sezon da uygun şartların bulunması halinde Ocak ayında başlaması planlanıyor. Survivor 2021’e katılmak isteyen kişilerin başvuru yapacağı yerler ve tarihler ise belli oldu.

26 Eylül 2020 – İstanbul- Hilton Istanbul Bosphorus Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50

27 Eylül 2020- İstanbul - Seba Office Boulevard Ayazağa mahallesi cendere caddesi yolu no:13 seba office boulevard  C blok


26 – 27 Eylül 2020- Ankara – Demonti Otel Kavaklıdere, Esat Cd. no 8

26-27 Eylül 2020- İzmir- Mövenpick Otel Cumhuriyet Blv No 138 Pasaport

Survivor 2021’de Kimler Olacak?

Survivor 2021’de yarışması ön görülen bazı isimler şunlar: Fester Abdü, Çağla Büyükakçay, Yasemin Zengin ve Hamza Dursun

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 20:09
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorYenisezon
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