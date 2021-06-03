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Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Survivor'da alınan yeni kararlar ile birlikte eleme sisteminde değişikliğe gidildi. Survivor Ekstrada konuşan İhsan Tahsin eleme sistemine dair yeni kuralların neler olduğunu açıkladı. Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 16:55
Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
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Tv8'in sevilen yarışma programı Survivor'ın sonuna yaklaşılırken yarışma için bazı yenı kurarllar belirlendi. Survivor Ekstrada konuşan İhsan Tahsin yeni kuralların neler olduğunu açıkladı. Survivor'da yeni eleme sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Survivor'dan sonra yayınlanan Survivor Ekstra'da bazı kuralların değişeceğine dair iddialar yer aldı. İhsan Tarkan konu ile açıklamasında, bireysel olarak yarışan yarışmacıların üç dokunulmazlık oyunu oynarak iki dokunulmazlık sahibi alan yarışmacının dokunulmaz olacağını ifade etti. Tarkan aynı zamanda iki dokunulmazlık sahibi olan kişinin aday olması durumunda da adaylığının düşeceğinden bahsederek geçen yıl uygulanamyana bu kuralın bu sene uygulanacağını söyledi.

İlk olarak yarışma yapılacağı, yarışmacıların bu yarışmalarla saniyesinin tutulacağını söyleyen Tarkan, oyunu en önde tamamlayan yarışmacıların avantajlı olacağını ve yavaş yarışmacılarla eşleceğini duyurdu.

Pazartesi akşamı oylama olacak

Tarkan dokunulmazlık oyunlarının cumartesi, pazar ve pazartesi olacağını söylerken pazartesi akşamı yapılacak olan oylamanın da sadece adaylar arasında olacağını söyledi.

Yarış ve dokunulmazlık sonunda üç aday belirleneceğini ve pazartesi akşamı son konseyde adayın netleşeceğini anlatan Tarkan, oylamanın belli olan bu üç yarışmacı arasında başlayacağını söyledi. Tarkan "Üçü aday olduktan sonra üçü arasında oylama oluyor. Yani diğerleri oylamaya girmiyor" dedi. 

Bu açıklamalardan sonra Survivor Ekstra yorumcularına yeni kararla ilgili düşünceleri soruldu. Semih Öztürk, adayların alacağı oylardan ne kadar destekçisi olduğunun direk belli olacağını ve dokunulmazlıkların günlük olarak yarışmacıların kendisini kurtarmasına neden olduğu için çok önemli olduğuna değindi.


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorEkstraKuralEleme
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