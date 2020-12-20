Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020’de yer alan Evrim Keklik, MasterChef Türkiye’ye konuk olacak. Keklik, Survivor yarışmasında Yasin Obuz ile olan tartışmaları, Mert Öcal ile aralarında çıkan aşk iddiaları ve yarışmadaki hırsı ile dikkatleri çekmişti.

29 yaşındaki Evrim Keklik, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 10 yıl voleybol oynamış ardından Galatasaray’a transfer olmuştur. Burada 1 sene oynadıktan sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına katılan Keklik, omzundan yaşadığı sakatlık sonrası voleybol kariyerini noktalamıştı.

Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim alan Evrim Keklik aynı zamanda yüzme antrenörüdür. Keklik, üniversite eğitimin ardından İstanbul’a dönerek burada sualtı hokeyine başlamış, aynı zamanda yüzme eğitimleri vermeye başlamıştır.