Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020’de yer alan Evrim Keklik, MasterChef Türkiye’ye konuk olacak. Keklik, Survivor yarışmasında Yasin Obuz ile olan tartışmaları, Mert Öcal ile aralarında çıkan aşk iddiaları ve yarışmadaki hırsı ile dikkatleri çekmişti.
Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim alan Evrim Keklik aynı zamanda yüzme antrenörüdür. Keklik, üniversite eğitimin ardından İstanbul’a dönerek burada sualtı hokeyine başlamış, aynı zamanda yüzme eğitimleri vermeye başlamıştır.
Son Güncelleme: 20.12.2020 01:18