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Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?

Survivor 2020 kadrosunda gönüllüler ekibinde yarışan Sadık Ardahan Uzkanbaş, sempatikliği ve davranışlarıyla herkesin gönlünde taht kurmuştu. Survivor 2020 yarışma programında yer alan Ardahan, yarıştığı dönemde izleyicilerden tam not almış ve uzun süre yarışmada tutunmayı başarmıştı.

16 Şubat 2021 Salı 00:16
Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?
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Ekranın sevilen ismi Sadık Ardahan Uzkanbaş, "Survivor 2020" de yarışarak gönülleri fethetmişti. Sosyal medya ve televizyon ekranlarında gündemde yer almaya devam ediyor. Pek çok kişi Ardahan kimdir, Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Survivor Ardahan kimdir?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Ardahan'da dünyaya geldi, ancak Adana'da yaşıyor. Adanaspor genç takımında 8 yıl forma giydi. Sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalınca bu dönemde askerlik görevini tamamladı. Bundan sonra ilk yurtdışı deneyimini Dubai'de 2 yıl yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak spor ile ilgilendi ve Kazakistan'a gidip 6 yıl orada hayatını devam ettirdi.

Survivor 2020 sezonunda Gönüllüler ekibinde yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şu şekilde ifade ediyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkânım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikâye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikâye bırakmak için yaşıyorum."



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:16
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Anahtar Kelimeler:
Survivor 2020Sadık Ardahan Uzkanbaş
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