Survivor Yarışmacısı Öykü Çelik kimdir?

Güzelliği ve atikliğiyle ön plana çıkan yarışmacı Öykü Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Yaşı ve boyu kaçtır? Survivor ile tanınırlığını daha da arttıran ünlü yarışmacı daha önceki projeleri nelerdir? Öykü Çelik hakkında her şey burada.

Her sene yayınlanan Survivor yarışması bu senede devam etmektedir. Yarışmacıların arasından güzelliğiyle baş döndüren ünlü oyuncu Survivor'un çetin ve zorlu mücadelesinde adada kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.

Memleketi Trabzon olan yarışmacı 1987 İstanbul doğumludur. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanan Çelik, geçirdiği trafik kazası sonrası eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Özel dersler alarak kendini yetiştiren güzel oyuncu, ekranlarda çeşitli dizi ve filmlerde yer aldı.

Çelik 1.70 boyunda ve 60 kilodur.

Öykü Çelik'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler;

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)



2013 – Bensiz (Sinema Filmi)2012 – Saba (Sinema Filmi)2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)