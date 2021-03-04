İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Survivor Yarışmacısı Öykü Çelik kimdir?

Bu sezon Survivor yarışmacısı olan Öykü Çelik kimdir? Yarışmadan önce hangi dizi ve filmlerde oynadı? Merak edilen güzel yarışmacı hakkında bilgiler haberimizde..

04 Mart 2021 Perşembe 15:05
Survivor Yarışmacısı Öykü Çelik kimdir?
Takip Et:

Güzelliği ve atikliğiyle ön plana çıkan yarışmacı Öykü Çelik kimdir? Aslen nerelidir? Yaşı ve boyu kaçtır? Survivor ile tanınırlığını daha da arttıran ünlü yarışmacı daha önceki projeleri nelerdir? Öykü Çelik hakkında her şey burada.

Her sene yayınlanan Survivor yarışması bu senede devam etmektedir. Yarışmacıların arasından güzelliğiyle baş döndüren ünlü oyuncu Survivor'un çetin ve zorlu mücadelesinde adada kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.

Memleketi Trabzon olan yarışmacı 1987 İstanbul doğumludur. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanan Çelik, geçirdiği trafik kazası sonrası eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Özel dersler alarak kendini yetiştiren güzel oyuncu, ekranlarda çeşitli dizi ve filmlerde yer aldı. 

Çelik 1.70 boyunda ve 60 kilodur. 

Öykü Çelik'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler;

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)
2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)
2019 – Kapan (Aslı)
2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)
2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)
2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)
2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)
2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)
2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)
2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)
2012 – Saba (Sinema Filmi)
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)
2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)
2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)
2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)
2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)
2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)
2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)
2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)
2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)
2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorÖYKÜ ÇELİKOyuncuMankenYarışmacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?
Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?
2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?
2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?
Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser evli mi, kaç yaşında?
Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser evli mi, kaç yaşında?
Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?
Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?
Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?
Çok Film Hareketler Bunlar filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Çok Film Hareketler Bunlar filminin konusu ne?

Popüler Haberler

Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
Survivor İlayda kim? Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker nereli?
2021 Survivor yarışmacısı Melis Sezer kimdir? Asıl mesleği nedir?
Survivor Yarışmacısı Öykü Çelik kimdir?
Survivor Doğan kimdir? Doğan Keser evli mi, kaç yaşında?
Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
Etkili konuşmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl etkili konuşabileceğimizin yolları!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
İstifa eden çalışan işsizlik maaşı alabilir mi? 2019 İşsizlik maaşı şartları
iOS Wi-Fi şifresi paylaşma özelliği nasıl kullanılır?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezon ilk bölümünde sürpriz isim!
Hafta içi hangi saatler arası sokağa çıkmak serbest? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
Bursa'da Yasaklar Kalktı mı?
Gişe Memuru adlı filmin çekim yerleri neler? Oyuncu kadrosu ve konusu ne?
Show Tv Alev Alev oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları kimler? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.