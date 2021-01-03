Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Survivor Kadrosunda Yer Alan Merve Aydın Kimdir? Hangi Takımlarda Oynadı?

Herkes Survivor yarışmasına katılacak olan Merve Aydın’ın kim olduğunu ve hangi takımlarda oynadığınının yanında sporculuk kariyerini merakla araştırıyor.

Milli Basketbolcu olan Merve Aydın, İspanya 1. Ligi ekiplerinden C.B Al-Qazeres takımında forma giymektedir. Herkes Merve Aydın’ın kim olduğunu ve hakkındaki detayları araştırıyor.

Merve Aydın 2021 Survivor kadrosunda Ünlüler takımında yarışacaktır.

Merve Aydın Kimdir?

10 Mart 1994 yılında Mersin’de dünyaya gelen sporcu, 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda kariyerine devam etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyespor alt yapısında yetişmiş olan Merve Aydın, şuanda İspanya 1. Ligi ekipleri arasında yer alan C.B Al Qazeres takımında ter dökmektedir.

Merve Aydın Profesyonellik Kariyeri!