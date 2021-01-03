Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Survivor Kadrosunda Yer Alan Merve Aydın Kimdir? Hangi Takımlarda Oynadı?
Herkes Survivor yarışmasına katılacak olan Merve Aydın’ın kim olduğunu ve hangi takımlarda oynadığınının yanında sporculuk kariyerini merakla araştırıyor.
Merve Aydın 2021 Survivor kadrosunda Ünlüler takımında yarışacaktır.
Merve Aydın Kimdir?
10 Mart 1994 yılında Mersin’de dünyaya gelen sporcu, 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda kariyerine devam etmektedir. Mersin Büyükşehir Belediyespor alt yapısında yetişmiş olan Merve Aydın, şuanda İspanya 1. Ligi ekipleri arasında yer alan C.B Al Qazeres takımında ter dökmektedir.
Merve Aydın Profesyonellik Kariyeri!
- 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor takımında oynamıştır.
- 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi takımında oynamıştır.
- 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor takımında oynamıştır.
- 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi takımında oynamıştır.
- Basketbolu Geliştirenler Deneği takımında oynamıştır.
- 2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi takımında oynamıştır.
- 2016-2017 Türkiye Gine Üniversitesi takımında oynamıştır.
- 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor takımında oynamıştır.
- 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket takımında oynamıştır.
- 2020- İspanya C.B Al-Qázeres takımında oynamıştır.
Son Güncelleme: 03.01.2021 16:15