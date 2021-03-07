İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Survivor yarışmacısı MasterChef’te yarışacak.

Acun Ilıcalının sunduğu ve TV8 ekranlarında yer alan Survıvor programında yarışmacı olan Emin Günenç’in diskalifiyesinin ardından MasterChef’te yarışması olacağı iddia edildi.

07 Mart 2021 Pazar 15:44
Survivor yarışmacısı MasterChef’te yarışacak.
Takip Et:

TV8 kanallarında izleyiciyle buluşan ve oldukça ilgi gören Survıvor’ın bu seneki yarışmacılarından biri olan Emin Günenç, geçtiğimiz aylarda geçirdiği kazadan dolayı Survıvor programından ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu ayrılık tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

Bacağındaki kırık nedeniyle programdan ayrılan Emin Günenç hayallerini yarında bırakıp, Türkiye’ye geri döndü. Ancak bu ayrılığın ardından MasterChef yarışmasına katılacağı söylentiler arasına girdi.

23 Temmuz 1994 yılında İstanbul’da doğan Günenç, Tekirdağ Şarköylüdür. 10 yıl boyunca futbol oynayan Günenç, Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünü okudu. Oyunculuk eğitimi alan Günenç, Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide rol aldı.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emin GünençAcun IlıcalıSurvivorMasterchef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Çılgınlığın Ötesinde filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Murder Among the Mormons konusu
Murder Among the Mormons konusu
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmadı? 7 MART ÇGHB 2 yayınlanacak mı?
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Yarın Yokmuş Gibi filminin konusu ne? Yarın Yokmuş Gibi filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kuzey Yıldızı İvanka kimdir, kaç bölüm kalacak?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?
Kurtlar Vadisi Kaos bu yıl başlayacak mı?

Popüler Haberler

İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Kefaret Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz biyografisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
Akıncı dizisinde Beyza karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
TRT Yetenek başvuru şartları nelerdir? TRT Yetenek programı başvuru adresi ve başvuru formu
Fox TV Sadece Bir Gece Filmi Oyuncu Kadrosu
Survivor Ünlüler 2020 Yarışmacısı Derya Can Kimdir?
Hısımlık nedir, ne demektir? Akrabalık ve hısımlık dereceleri nasıl hesaplanır? Evlenmek için kaçıncı dereceye kadar hısımlık yasaktır?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Özgecan Özacar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sıla Gözüm kimdir?
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kefaret Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser karakteri kimdir? Mert Fırat'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun dizisindeki Eda karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.