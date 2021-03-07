Survivor yarışmacısı MasterChef’te yarışacak.

TV8 kanallarında izleyiciyle buluşan ve oldukça ilgi gören Survıvor’ın bu seneki yarışmacılarından biri olan Emin Günenç, geçtiğimiz aylarda geçirdiği kazadan dolayı Survıvor programından ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu ayrılık tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

Bacağındaki kırık nedeniyle programdan ayrılan Emin Günenç hayallerini yarında bırakıp, Türkiye’ye geri döndü. Ancak bu ayrılığın ardındanyarışmasına katılacağı söylentiler arasına girdi.

23 Temmuz 1994 yılında İstanbul’da doğan Günenç, Tekirdağ Şarköylüdür. 10 yıl boyunca futbol oynayan Günenç, Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünü okudu. Oyunculuk eğitimi alan Günenç, Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide rol aldı.