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Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?

Sosyal medyada fenomen olan Doğan, yarışmaya yedekler arasından katılan isimlerden. Survivor izleyicisi ile ünlüler takımında yer alan Doğan’ın kim olduğunu merak ediyor. Survivor Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?

11 Şubat 2021 Perşembe 21:59
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
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Survivor Doğan, yarışmaya yedek isim olarak katılarak Ünlüler takımında yarışıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı değişik videolar ile tanınan Doğan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir merak ediliyor. Survivor Doğan Keser ile ilgili detaylar haberimizin devamında.

Survivor Doğan kim?

Survivor Doğar, 21 Mayısıs 1992 İstanbul doğumludur. Zeytinbunuspor altyapısında yetişmiş olan Doğan, Zeytinbunuspor’un bütün alt yapılarında forma giyerek, profesyonel olarak A takımda da yer almıştır. Futbol kariyerine yalnızca bu takımda devam eden Doğan, yaşadığı sakatlık sonrasında futbola son vermiştir.

Survivor Doğan’ın mesleği ne?

Hayatının büyük bir kısmını futbolla geçiren Doğan, başka bir meslek ile ilgilenmemiştir. Askerden döndüğünde farklı serbest mesleklerde yer almıştır. Ardından abisi ile İstanbul Bakırköy’de erkek giyimi üzerine mağaza açmışlardır. Önceden Vine’da video çekerek belli bir kitleye sahip olmuş, fakat hesapları çalınınca sosyal medyaya ağırlık vermeyi bırakmıştır.

Survivor Doğan evli mi?

Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Doğan evli ve 1 kız babasıdır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:59
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