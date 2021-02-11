Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?

Survivor Doğan, yarışmaya yedek isim olarak katılarak Ünlüler takımında yarışıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı değişik videolar ile tanınan Doğan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir merak ediliyor. Survivor Doğan Keser ile ilgili detaylar haberimizin devamında.

Survivor Doğan kim?

Survivor Doğan’ın mesleği ne?

Survivor Doğar, 21 Mayısıs 1992 İstanbul doğumludur. Zeytinbunuspor altyapısında yetişmiş olan Doğan, Zeytinbunuspor’un bütün alt yapılarında forma giyerek, profesyonel olarak A takımda da yer almıştır. Futbol kariyerine yalnızca bu takımda devam eden Doğan, yaşadığı sakatlık sonrasında futbola son vermiştir.

Hayatının büyük bir kısmını futbolla geçiren Doğan, başka bir meslek ile ilgilenmemiştir. Askerden döndüğünde farklı serbest mesleklerde yer almıştır. Ardından abisi ile İstanbul Bakırköy’de erkek giyimi üzerine mağaza açmışlardır. Önceden Vine’da video çekerek belli bir kitleye sahip olmuş, fakat hesapları çalınınca sosyal medyaya ağırlık vermeyi bırakmıştır.

Survivor Doğan evli mi?

Survivor 2021 Ünlüler Takımı yarışmacısı Doğan evli ve 1 kız babasıdır.