Survivor yarışmacısı Berkay kim, kaç yaşında? Berkay'ın babası Semih Yuvakuran kim, hangi takımlarda oynadı?

Survivor 2021’in yarın yayınlanacak bölümünde yarışmacılar aileleri ile bir araya gelecekler. Survivor yarışmacısı Berkay da babası Semih Yuvakuran ile kavuşacak. Yayınlanan fragmanla eski milli futbolcu Semih Yuvakuran hakkında yapılan araştırmalar arttı. Seyirci, Survivor Berkay kim, kaç yaşında? Survivor Berkay’ı babası Semih Yuvakuran kim, hangi takımlarda oynadı? Sorularını araştırmaya başladı. İşte merak edilen tüm soruların yanıtı…

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran kim?

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihi doğumludur. Berkay Yuvakuran İstanbul Şişli doğumludur ve aslen Bursalıdır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunudur. Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Berkay Yuvakuran'in abisi de Beşiktaş’ın kalecisi Utku Yuvakuran'dır.

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran’ın boyu ile kilosu

Düzgün fiziği ile dikkatleri üstüne çeken Survivor 2021 Berkay Yuvakuran’la alakalı merak edilen bir diğer konu ise boyu ile kilosu oluyor. Berkay Yuvakıran'ın boyu 1.90 kilosu da 89r. 23 yaşında olan Berkay Yuvakuran, futbolculuk yapıyor. İlgi duyduğu bir diğer spor dalı ise basketbol olan Berkay Yuvakuran bekar.

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran’ın futbol hayatı

Survivor Berkay Yuvakuran, 9 yaşından itibaren futbol oynamakta. İlk olarak 2008 senesinde Pendikspor'da başlayan genç yarışması, 2011 senesine dek bu takımın formasını terletmiştir. Sonrasında 2012 senesinde Sancaktepe Futbol Kulübü'ne yazılan Berkay Yuvakuran, 2013 senesine dek de buranın formasını giymiştir. Ardından Beylerbeyi, Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor, Karabekirspor formalarını giymiş olan Berkay Yuvakuran, 2018 senesinde Dudullu'ya transfer olmuş ve en son bu takımda oynamıştır.

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran’ın sosyal medya hesabı var mı?

“SURVİVOR’DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM”

Berkay Yuvakuran, Instagram'da 'berkayyuvakuran' ismi ile yer alıyor.

Kendisini hırslı, eğlenceli ve sinirli bir kişilik olarak tanımlayan Survivor Berkay, şampiyon olursa kazanacağı ödülü yatırım yapmak için değerlendireceğini söylüyor. Survivor'a katılmaktaki amacının yarışmadaki heyecanı dibine dek yaşamak ve savaşçı kimliğini ortaya koyarak bütün Türkiye'ye göstermek olduğunu söyleyen Berkay Yuvakuran, Survivor'a katılmasından önce de 'ünlü ailenin ünsüz çocuğu olarak Survivor'da şampiyon olmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Survivor seçmelerinden önce verdiği röportajında, 9 yaşından itibaren futbol oynadığını ve üçüz kardeş olduklarını ifade eden Berkay Yuvakuran, bir kardeşinin fitnessa ilgi duyduğunu, diğer kardeşi Utku Yuvakuran'ın da Beşiktaş'ta kalecilik yaptığını belirtti.

Berkay Yuvakuran, Survivor elemelerinde çok güzel anlar yaşadığını, stres ile heyecanı birlikte yaşadığını belirtiyor.

Survivor 2021 yarışmacısı Berkay Yuvakuran’ın babası Semih Yuvakuran kim?

Semih Yuvakuran, 1 Eylül 1963 Bursa doğumludur. Eski millî futbolcu, ilk olarak Galatasaray'da sonrasında Fenerbahçe'de sol bek mevkiinde oynamıştır.

1983 ile 1984 sezonu sonunda, dönemin GS teknik direktörü Tomislav İviç'in isteğiyle Bursaspor'dan transfer olmuş, karşılığında da Bursa ekibine Yugoslav futbolcu Mirza Seydiç geçmiştir. Jupp Derwall'lı yıllarının vazgeçilmez sol beki olmuştur. Kayarak top almayı Alman hocadan öğrenmiş ve senelerce bu hareketin en iyi uygulayıcısı olmuştur. Genel olarak 3 numaralı formayı giymiştir. Galatasaray'ın 1986-1987 sezonu sonunda 14 senelik ara sonrasında şampiyon olan efsane kadroda yer almıştır. Galatasaray ekibinin Mustafa Denizli yönetiminde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmasında da önemli rolü vardır. Bu sırada A millî takımda da önemli bir futbolcu olmuştur. Fakat 1989 ile 1990 sezonu sonunda olaylı olarak Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmiştir.