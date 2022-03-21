Survivor Yarışmacılarının Aylık Kazançları Dudak Uçuklattı! Meğer Onca Çaba Boşa Değilmiş! İşte Survivor'dan Elde Ettiği Kazançlar..

Uzun süredir gündemden eksik olmayan en önemli konular arasında yer alan Survivor'da yarışmacıların aldığı ücretler gündeme bomba gibi düştü! Bunu duyan şaşırıyor.. Yıllar boyu televizyonlarda yayınlanan Survivor programında yarışmacıların kaldıkları her hafta süresince para kazandıkları ortaya çıktı! Birçok kişi yarışmacıların ücret almadan orada yer aldığını düşünürken yarışmacıların ise para aldığı gündeme bomba gibi düştü! Peki hangi yarışmacı ne kadar kazanıyor? İşte haberin detayları...

SURVİVOR'DA YARIŞMACILARIN HAFTALIK ÜCRETLERİ

Mert Öcal Survivor All Star'dan aldığı haftalık ücret 7 bin Türk Lirası'dır. Mert'in elenmesi ile birlikte ödemeleri artık bitmiştir.

Aycan Yanaç'ın alacağı haftalık ücret ise 9 bin Türk Lirası

Barış Murat Yağcı en fazla kazanan isimlerden birisi. Haftalık 12 bin Türk Lirası

Yasin Obuz 7 bin Türk Lirası

Evrim Keklik 5 bin Türk Lirası

Nisa Bölükbaşı 8 bin Türk Lirası

Diğer yarışmacılar için ise belirlenen rakamlar ortalama olarak 5-12 bin Türk Lirası arasında değişkenlik gösteriyor.

SADECE ÜNLÜLER'E PARA VERİLİYORDU, ŞİMDİ...

Survivor'da sıkı takipçi ve izleyicilerin bildiği üzere ücretler eski dönemlerde sadece Ünlü yarışmacılara ödenen rakamlardan bir tanesiydi. Şimdilerde ise Acun Ilıcalı, All Star'da Gönüllüler takımında yarışan kişiler için de haftalık belirli ücretler ödüyor. Yarışmacılar adada kaldıkları her süre boyunca ise kazanacakları ücretler günden güne artmaktadır.

Adaya yeni veda eden Mert Öcal'ın 2 - 2,5 aylık süreçte elde ettiği kazanç miktarı ise 100 bin Türk Lirası'nın üstünde olduğu öğrenildi.

Yarışmanın final adaylarından birisi olan Barış Murat Yağcı'nın ise kazanması beklenen miktarın ise 300 bin Türk Lirası'nın üstünde olduğu söyleniyor.