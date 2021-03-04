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Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?

Survivor'un sevilen ve merak edilen yarışmacısı Çağman Çatay kimdir? Aslen nerelidir? Hakkında tüm merak edilenler burada..

04 Mart 2021 Perşembe 15:05
Survivor Yakışıklı Yarışmacısı Çağman Çatay kimdir?
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Survivor gündeminde isminden sıkça bahsedilen Çağman Çatay her geçen gün hayran kitlesi artıyor. Peki Çağman Çatay kimdir? Nerelidir? yaşı ve boyu kaçtır? Ne iş yapmaktadır? 

1993 İstanbul-Eyüp doğumludur.

Profesyonel olarak sporla ilgilenmektedir. Aynı zamanda Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun oldu. 1.71 boyunda olup 67,5 kilodadır. Meslek olarak Spor Eğitmenliği de yapan Çağman, faklı spor dallarıyla ilgilenmektedir. O dallar; yüzme, serbest dalış, basketbol, masa tenisi,yelken, atletizm, trambolin, scuba diving gibi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
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Anahtar Kelimeler:
çağman çataySurvivorTv8Yarışmacı
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