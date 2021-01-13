Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri

Survivor 2021 Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezona muhteşem bir başlangınç yapan Survivor 2021 sevenlerini ekrana kilitlemeyi başardı. Survivor 2021 haftanın belirli günleri yayınlanacak.

Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak?

Survivor 2021 kim elendi?

13 Ocak 2021 tarihinde Tv8 ekranında ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi olması nedeniyle Survivor 2021 yayınlanmayacak. Survivor 2021 yeni bölümü 14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Haftanın beş günü yayınlanacak yarışma Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranında olacak.

Son bölümünde eleme heyecanı yaşanan Survivor 2021’de ismi yazılan eleme adayları Sena ve Dora olmuştu. SMS oylamasında birinci olan Poyraz’da Reşat’ın ismini vererek son eleme adayını belirledi. Bu üç kişi arasında en az oyu alarak adaya veda isim Sena oldu.