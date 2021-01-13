İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021 13 Ocak günü olmaması izleyicilerin merak konusu oldu. 13 Ocak günü 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi olması nedeniyle Survivor 2021 yayınlanmayacak. Survivor 2021 yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını ve yayın günlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:42
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Takip Et:

Survivor 2021 Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezona muhteşem bir başlangınç yapan Survivor 2021 sevenlerini ekrana kilitlemeyi başardı. Survivor 2021 haftanın belirli günleri yayınlanacak.

Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak?

13 Ocak 2021 tarihinde Tv8 ekranında ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi olması nedeniyle Survivor 2021 yayınlanmayacak. Survivor 2021 yeni bölümü 14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanacak. Haftanın beş günü yayınlanacak yarışma Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar akşamları TV8 ekranında olacak.

Survivor 2021 kim elendi?

Son bölümünde eleme heyecanı yaşanan Survivor 2021’de ismi yazılan eleme adayları Sena ve Dora olmuştu. SMS oylamasında birinci olan Poyraz’da Reşat’ın ismini vererek son eleme adayını belirledi. Bu üç kişi arasında en az oyu alarak adaya veda isim Sena oldu.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Müge Anlı 15 Ekim Perşembe 2020 canlı yayın ve tekrarı izle
Real Madrid, La Liga’dan ayrılacak mı? 20 Takımlı Avrupa Süper Lig’ine katılacak
1000 TL İkramiye Ne Zaman Ödenecek? Emekli maaşları kurban bayramından önce yatacak mı?
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? Aile hekimi nasıl şikayet edilir?
Gelinim Mutfakta Gülcan nerede, yarışmaya ne zaman gelecek?
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
Zümrüdüanka dizisi Cihan karakteri kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisinin Eftalya'sı Sezanur Sözen'in hayat hikayesi!
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.