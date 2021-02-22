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Survivor Ünlülere gelecek yarışmacı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay yarışmaya ne zaman gelecek?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'a yeni bir yarışmacı daha dahil oluyor. Yeni katılacak olan Çağman Çatay'ın kim olduğunu merak edenler için yarışmacının kim olduğunu araştırdık. İşte detaylar...

22 Şubat 2021 Pazartesi 13:49
Survivor Ünlülere gelecek yarışmacı Çağman Çatay kimdir? Çağman Çatay yarışmaya ne zaman gelecek?
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Acun Ilıcalı’nın yaptığı duyuru kapsamında Survivor ünlüler takımına yeni bir yarışmacı katılacak. Acun Ilıcalı duyurusunda gönüllülere bir kişi fazla geldiğini ve bu durumdan ötürü ünlülere bir kişi daha geleceğini bu kişinin de seçmelerden hafızasında kalan güçlü bir isimin odluğunu dile getirdi.

Survivor ünlülerin yeni yarışmacısı Çağman Çatay

16 Mayısıs 1993 yılında doğmuş olan yarışmacı spor hocalığı yapmaktadır. Bunun yanı sıra Çatay, YouTube’de çektiği Yoga videoları ile tanınmaktadır. Spora olan ilgisi 3 yaşında jimnastikle başlamıştır. Ardından basketbol, atletizm gibi alanlarda da yer almıştır. Bunların yanı sıra dansçıdır. Çağman Çatay, 2008 senesinde 100 metrede İstanbul 10.’su olmuş ve 2001-2005 arasında okullar ve kulüpler arası basketbol tunuvalarında Türkiye ve İl şampiyonlukları alarak 2. olmuştur. Bunların yanı sıra 2015 senesinde Diriliş İzmir Battle’da “seven2smoke” alanında birinci olmuştur. Yine 2015 senesinde Power Rangers Battle’da 1vs1 alanında birinci olmuştur. 2015 ve 2016 senesinde Redbull Bbc One Türkiye’de top 16’da yarışmıştır. 2015 senesinde Çanakkale Troia Battle’da birinciliği vardır. 2017 senesinde de Eskişehir’de düzenlenen EDF yarışmasında 2vs2 crew dalında takımı ile başarı elde etmiştir.  

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 13:49
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorYeniYarışmacıÇağmanÇatay
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