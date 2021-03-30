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Survivor TV8 yan ekran oy kullanma nasıl yapılır? TV8 yan ekran indir

Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV 8’den Survivor için oy kullanma uygulaması geliştirildi. İzleyiciler TV 8 Yan Ekran uygulamasından oy kullanmak ücretli mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

30 Mart 2021 Salı 20:43
Survivor TV8 yan ekran oy kullanma nasıl yapılır? TV8 yan ekran indir
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TV 8 televizyonu, izleyicilerin Survivor yarışması için oy kullanabilmeleri adına Yan Ekran uygulaması geliştirdi. Acun Ilıcalı’nın kanalı olan TV 8’den Survivor için oy kullanma uygulaması geliştirildi. İzleyiciler TV 8 Yan Ekran uygulamasından oy kullanmak ücretli mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

Yan Ekran Oy Kullanımı Ücretli mi?

Survivor için TV 8 Yan Ekran uygulamasından oy kullanmak belli bir ücret karşılığında gerçekleştirilmektedir.

Yan Ekran Kullanımı

TV 8 Yan Ekran uygulamasını telefonunuza indiriniz. Sonrasında karşınıza çıkan yarışmacıların üzerine tıklayarak oy verme işlemini gerçekleştiriniz.

Yan Ekran Oy Verme İşlemi

Survivor 2021 yarışmasında Yan Ekran üzerinden oy kullanmak istiyorsanız uygulamayı Apple Store ve Google Play Store üzerinden indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Buradan yapacağınız oylamada 1 oy fiyatı 2,69 TL olarak dikkat çekmektedir. Normalde SMS oylamasında 2,99 TL verilmekteydi. Kıbrıs’tan oy kullananların oylaması 2,96 TL oluyor.



Son Güncelleme: 30.03.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
Yan EkranSurvivor
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