Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?

Survivor’da en son gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı, ünlüler takımından bir kadın yarışmacı elenirse,takımların karışacağını dile getirdi. Konseyde ise Ünlüler takımınından elenen isim Melis oldu. Ünlüler takımınında kadın yarışmacı elendiği için takımların karışması bekleniyor. Ayrıca Ünlüler takımına bir kadın yarışmacının dahil olması beklenmektedir. Seyirciler bu ismin, Aleyna olacağını tahmin etmektedir.

Ünlüler takımına geçecek isim henüz açıklanmadı. Yeni bölümde,Ünlüler takımına geçecek isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacaktır.