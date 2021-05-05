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Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam etmektedir. Yarışmacı,sayısının giderek azalmasından dolayı,takımların karışması beklenmektedir. Acun Ilıcalı bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Ünlüler takımından bir kadın isim elenirse,takımların karışacağını açıklamıştı. Peki,Ünlüler takımında kim elendi? Elenen ismin ardından,Ünlüler takımına kim geçecek ve takımlar ne zaman karışacak? işte merak edilen soruların cevabı haberimzde...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:26
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
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Survivor’da en son gerçekleşen konseyde Acun Ilıcalı, ünlüler takımından bir kadın yarışmacı elenirse,takımların karışacağını dile getirdi. Konseyde ise Ünlüler takımınından elenen isim Melis oldu. Ünlüler takımınında kadın yarışmacı elendiği için takımların karışması bekleniyor. Ayrıca Ünlüler takımına bir kadın yarışmacının dahil olması beklenmektedir. Seyirciler bu ismin, Aleyna olacağını tahmin etmektedir.

Ünlüler takımına geçecek isim henüz açıklanmadı. Yeni bölümde,Ünlüler takımına geçecek isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacaktır.




Son Güncelleme: 05.05.2021 12:26
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